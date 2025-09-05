Бразильская преграда на пути Снайпера. Чего ждать от UFC Fight Night 258

В ночь с 6 на 7 сентября в Париже (Франция) состоится турнир UFC Fight Night 258. Главным его событием станет бой в среднем весе между представителем Франции Нассурдином Имавовым и бразильцем Кайо Борральо. Это будет очень интригующий бой, в котором невозможно назвать фаворита.

Где смотреть UFC Fight Night 258

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 258 можно на телеканале «Матч Боец». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало события ожидается в 19:00 мск 6 сентября, а бои основного карда стартуют ориентировочно в 22:00 мск.

Полный кард турнира UFC Fight Night 258

Основной кард:

Нассурдин Имавов — Кайо Борральо;

Бенуа Сен-Дени — Маурисио Руффи;

Боладжи Оки — Мэйсон Джонс;

Модестас Букаускас — Пол Крэйг;

Рис Макки — Аксель Сола;

Патрисио Фрейре — Лосене Кейта.

Предварительный кард:

Уильям Гомис — Роберт Рухала;

Умар Си — Брендсон Рибейро;

Марчин Тыбура — Анте Делия;

Кауе Фернандес — Гарри Хардвик;

Сэм Паттерсон — Трей Уотерс;

Брэд Таварес — Роберт Брычек;

Андреас Густафссон — Ринат Фахретдинов;

Шона Бэннон — Сэм Хьюз.

Чего ждать от главного боя

Шансы бойцов практически равны. Если изначально небольшим фаворитом у букмекеров был Имавов, то сейчас чаша весов микроскопически, но всё же качнулась в сторону Борральо. 1.90 дают на бразильца, а на Нассурдина — 1.94. Ничья маловероятна, на неё можно поставить за 50.00.

На то, что бой продлится всю дистанцию, можно заключить пари с коэффициентом 1.62, а на досрочное завершение предлагают поставить за 2.22. Нокаут от одного из бойцов оценили в 3.10, а сабмишен — в 5.50.

Дагестанский снайпер после не самого удачного начала карьеры в UFC сейчас выглядит превосходно. Победы над Джаредом Каннонье и особенно над Исраэлем Адесаньей — действительно подтверждённое качество. Важно, что Нассурдин прогрессирует. Он не повторяет ошибок, у него классное чувство тайминга, мощные удары, да и в выносливости он очень сильно прибавил за последний год. Если это не пик карьеры, то очень близко к нему. И уже заявляют, что следующий бой Имавова должен быть за чемпионский титул против Хамзата Чимаева.

Но говорить об этом пока рано, ведь в соперниках у Снайпера сейчас очень неудобный бразилец Кайо Борральо. Достаточно того, что в UFC он никому до сих пор не проигрывал. В своём последнем поединке он победил Джареда Каннонье. Да, не нокаутировал, но бразилец и не стремится во что бы то ни стало оформить досрочный финиш в своих боях.

Главная черта Борральо — это очень умный спортсмен. Он неплох в стойке, хоть это и не главное его оружие, и очень хорош в борьбе. Не зря его называют Хабибом из Бразилии. Кроме того, у Кайо есть классное умение распределения сил по всей дистанции боя, так что мы ни разу не видели его проседающим. Крепкий, стойкий — такого попробуй урони. Правда, проверку бойцом такого уровня как Имавов, Кайо ещё не проходил.

Этот бой может завершиться как угодно. Шансы если не 50 на 50, то очень близки к этому. Судьям придётся потрудиться, чтобы определить победителя. Имавов в лучшей своей форме, он будет агрессивнее и может просто перебить Борральо в стойке. Кайо же получит преимущество в борьбе, если сможет перевести ход поединка на землю. Он нестандартен и неудобен, поэтому, пожалуй, 51% на 49% в его пользу. Ну а мы рекомендуем ставить здесь на полный бой. Соперники слишком хороши, чтобы кто-то из них досрочно проиграл.

Ставка: полный бой за 1.62.