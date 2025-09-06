Скидки
Катар — Россия, 7 сентября 2025, прогноз на матч, смотреть онлайн, дата и время, во сколько начало, составы, трансляция

Катар — Россия. Сборная не готова к футболу Карпина?
Максим Ермаков
Катар — Россия: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
С появлением Головина и Алексея Миранчука станет немного лучше.

7 сентября 2025 года в товарищеском матче сыграют сборные Катара и России. Встреча состоится на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. Начало — в 18:15 мск. Ещё одна серьёзная проверка для подопечных Валерия Карпина. Прошлая получилась неудачной.

Коэффициенты букмекеров на матч Катар — Россия 7 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде Валерия Карпина. Поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 2.25, а шансы сборной Катара оценили в 3.30. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Прогноз на товарищеский матч Катар — Россия (07.09.2025)

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вот и проверил Валерий Карпин собственные возможности в матче с командой уровня чемпионата мира. Встреча России с Иорданией завершилась вничью 0:0, но это счастье, что не пропустили. Спасибо голкиперу «Спартака» Александру Максименко, который реально спасал. Иначе соперник мог выиграть 2:0 или 3:0.

Кризис не у сборной России, а у главного тренера. Не задалась у него работа с «Динамо», получил много критики в свой адрес, болельщики просят его покинуть клуб. Это настроение перенеслось и на его работу с национальной командой. Тренер психовал и нервничал. Не успевали защитники быстро возвращаться в свою штрафную, не было сыгранности, много неточных передач и не хватало скорости в атаке.

Несмотря на это, официальная беспроигрышная серия сборной России продлена до 19 товарищеских матчей, однако только потому, что РФС считает неофициальной игру, в которой уступили сборной Египта до 23 лет (1:2). По факту — это 14 встреч без поражений. В 13 из 19 матчей удавалось сохранить ворота «сухими». Нет постоянного основного состава, который успел бы сыграться за это большое количество встреч. Карпин непостоянен в этом плане.

К матчу с Катаром к национальной команде присоединятся Александр Головин («Монако»), Матвей Сафонов («ПСЖ») и Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»). Присутствие таких футболистов обязательно принесёт пользу. Они помогут команде, но пока только в теории. Соперник непростой. Можно даже сказать, что неудобный. Со сборной Катара приходилось играть трижды в истории и никогда не получалось её обыграть.

Последний раз сборная России встречалась с ней в товарищеской игре 2023 года, и она завершилась вничью 1:1. Однако РФС не признаёт эту встречу официальной, потому что она не учитывалась в рейтинге ФИФА. Однако она была! И составы были сильнейшими: Сафонов в воротах, а в атаке — Головин, Соболев, Глушенков. Но их активности оказалось недостаточно, чтобы забить больше одного мяча.

3 сентября Катар сыграл вничью с Бахрейном (2:2). В составе нет известных футболистов, особенно выступающих в сильнейших европейских лигах. Всё дело в сыгранности, качестве и тренерской работе. Хулен Лопетеги — очень сильный специалист. Те хорошие результаты, которые удаётся добывать, — его заслуга. Но в последнее время его сборная нестабильна.

Мы предлагаем поставить на то, что Россия не проиграет, через обмен голами. Виталий Кафанов сказал, что с Катаром сыграет в воротах Матвей Сафонов. Последний раз он выходил на поле в июне в матче с Нигерией, а в «ПСЖ» сидел на скамье. В атаке, как утверждает Карпин, мы увидим Головина, Кисляка, Батракова и Алексея Миранчука. Выглядит неплохо, минимум на ничью должны наиграть.

Ставка: Россия не проиграет Катару + обе забьют за 2.20.

