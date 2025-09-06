Турция — Испания. Ямаль затмит Гюлера

7 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Турции и Испании. Встреча состоится на стадионе «Медаш Конья Бююкшехир» в городе Конья (Турция). Начало — в 21:45 мск. «Красная фурия» рассчитывает на лёгкую прогулку, а зря.

Коэффициенты букмекеров на матч Турция — Испания 7 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение испанской команде. Поставить на победу сборной Испании можно с коэффициентом 1.68. Шансы сборной Турции оценили в 4.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу испанцев за 9.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Турция — Испания (07.09.2025)

Дела у сборной Турции под руководством Винченцо Монтеллы в полном порядке. Команда уже стартовала с победы в отборе на ЧМ-2026. Обыграла Грузию со счётом 3:2. Нападающий Керем Актюркоглу оформил дубль, Мерт Мюльдюр забил гол, а Арда Гюлер записал себе в актив результативную передачу.

Состав национальной команды выглядит здорово. 20-летний Гюлер из «Реала» — большой талант, которому пророчат статус звезды. Его ровесник Кенан Йылдыз из «Ювентуса» тоже играет на высоком уровне. Оба вышли в стартовом составе. Смесь молодых и амбициозных футболистов с опытными всегда даёт хороший результат.

В прошлом сезоне Лиги наций сборная Турции поднялась в Лигу А, одолев Венгрию в стыковых матчах — 3:1 и 3:0. Весьма уверенно! Этим летом она провела две товарищеские встречи: в одной победила США (2:1), а в другой уступила Мексике (0:1). Команда Монтеллы уверенно владеет мячом, а также умеет подстраиваться под соперников, используя разные варианты для развития атак. Что самое важное — всё происходит очень быстро. Поэтому против неё тяжело играть.

Для сборной Испании это станет хорошей проверкой. В минувшей встрече она разгромила Болгарию (3:0). Исход был решён уже в первом тайме, а во втором из четырёх ударов в створ ни один не стал голевым. Если быть откровенным, то счёт не по игре. В общей сложности команда Луиса де ла Фуэнте нанесла 12 ударов в каркас.

Можно было забивать больше, и главный тренер поработает над этим. К тому же Турция не тот соперник, который будет замыкаться у своей штрафной. Ответные атаки обязательно последуют. В прошлом розыгрыше Лиги наций «Красная фурия» часто пропускала. Причём даже от таких соперников, как Дания и Швейцария.

В финале турнира подопечные Луиса де ла Фуэнте уступили Португалии — 2:2 (3:5 пен.). Но в основное время они не проигрывают уже 21 встречу. За счёт появления большого количества молодых футболистов у Испании получается очень быстро развивать свои атаки по флангам, а уже более опытные игроки часто берут на себя реализацию.

Ламин Ямаль из «Барселоны» сделал результативную передачу в матче с болгарами, однако в предстоящей встрече может открыть счёт голам в отборе на ЧМ-2026. Предлагаем поставить на то, что Испания выиграет у Турции, через тотал больше 2.5 мяча. Ожидаем сумасшедшие эмоции в этом матче, много моментов и голов. Заигрываться впереди и забывать про защиту для таких сборных — это нормально.

Ставка: Испания победит Турцию + тотал больше 2.5 мяча за 2.13.