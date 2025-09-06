Германия — Северная Ирландия. Повторение словацкого кошмара или искупление?

7 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Германии и Северной Ирландии. Встреча состоится на стадионе «Кёльн» в городе Кёльн (Германия). Начало — в 21:45 мск. Юлиан Нагельсман постарается смыть позор.

Коэффициенты букмекеров на матч Германия — Северная Ирландия 7 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение немцам. Поставить на победу сборной Германии можно с коэффициентом 1.14. Шансы сборной Северной Ирландии оценили в 23.00. Ничья идёт с коэффициентом 9.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу немецкой сборной за 6.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Германия — Северная Ирландия (07.09.2025)

Сборная Германии уже не пугает даже аутсайдеров. В первом же матче отбора на ЧМ-2026 она сенсационно проиграла Словакии всухую — 0:2. Это было ужасно. Не только по итоговому счёту, но и по игре. Немцы не выглядели как фавориты. Юлиан Нагельсман считает, что соперник был более эмоциональным и настроенным на результат.

Тренер собрал лучших игроков страны, однако они не смогли дать нужного результата. Он намекнул, что тогда будет вызывать менее качественных игроков, в глазах которых будет гореть желание побеждать. Это может как мотивировать действующий состав, так и дать обратную реакцию. Ник Вольтемаде, видимо, был мыслями в «Ньюкасле», что привело к отсутствию идей в атаке. Теперь его место должен занять Никлас Фюллькруг.

Выбор Оливера Бауманна в качестве основного вратаря — не лучшая идея. Ему 35 лет, а в прошлом сезоне за «Хоффенхайм» из 28 матчей лишь четыре он отыграл «на ноль». Нагельсман произведёт изменения в составе, но важнее, чтобы у него получилось мотивировать своих подопечных.

Впереди встреча с Северной Ирландией, которая станет ещё сильнее упираться в обороне. Желания утереть нос Германии у неё будет не меньше, чем у словаков. В минувшем матче она одолела Люксембург (3:1). Это подарит хорошее настроение футболистам. Главный тренер Майкл О'Нил, выстраивающий игру через оборону и умеющий поднять дух своих подопечных, как следует их подготовит.

В составе команды есть футболисты из АПЛ, среди которых выделяются 22-летний Конор Брэдли, игрок «Ливерпуля», а также воспитанник «Манчестер Сити» Ши Чарльз, который забил гол люксембуржцам. Отличился и 21-летний Джастин Девенни из «Кристал Пэлас». Очень молодой состав, но талантливый.

Предлагаем рискнуть и поставить на обмен голами за 2.50. После такого поражения и серьёзного разговора с Нагельсманом в раздевалке сборная Германии будет стремиться забивать. Оборона станет ещё более бедной, чем во встрече со Словакией. А хотя бы один свой шанс свежая и мотивированная Северная Ирландия нащупает.

Ставка: обе забьют в матче Германия — Северная Ирландия за 2.50.