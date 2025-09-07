Из-за Карпина у сборной России проблемы? Прогнозы на спорт

Международная сентябрьская пауза продолжается. Сегодня, 7 сентября, сборная России по футболу сыграет второй товарищеский матч в рамках сборов. Однако на этом программа воскресенья не заканчивается. Поклонники хоккея смогут посмотреть игры КХЛ.

Прогноз на матч Катар — Россия

Вот и проверил Валерий Карпин собственные возможности в матче с командой уровня чемпионата мира. Встреча России с Иорданией завершилась вничью 0:0, но это счастье, что не пропустили. Спасибо голкиперу «Спартака» Александру Максименко, который реально спасал. Иначе соперник мог выиграть 2:0 или 3:0.

Кризис не у сборной России, а у главного тренера. Не задалась у него работа с «Динамо», получил много критики в свой адрес, болельщики просят его покинуть клуб. Это настроение перенеслось и на его работу с национальной командой. Тренер психовал и нервничал. Не успевали защитники быстро возвращаться в свою штрафную, не было сыгранности, много неточных передач и не хватало скорости в атаке.

К матчу с Катаром к национальной команде присоединятся Александр Головин («Монако»), Матвей Сафонов («ПСЖ») и Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»). Присутствие таких футболистов обязательно принесёт пользу. Мы предлагаем поставить на то, что Россия не проиграет, через обмен голами. Сборная Катара — серьёзный соперник, недооценивать его не стоит. Особенно на фоне трудностей у российской команды.

Прогноз на матч «Спартак» — «Сочи»

Это первая неделя регулярки, когда цена первого гола и первой победы особенно высока. «Спартак» входит в сезон после качественной прошлогодней регулярки (третье место на Западе, 221 заброшенная шайба). В очной серии последнего времени у москвичей перевес, в том числе они победили 20 марта 2025 года — 3:1. Этот фон поддерживает фаворитский статус хозяев.

Тренерская дуэль — Алексей Жамнов против Владимира Крикунова. Жамнов летом продлил контракт и вступает в третий сезон у руля «Спартака», делая ставку на структурный форчек и быстрый переход в атаку. «Сочи» в августе возглавил Крикунов: системность, дисциплина в средней зоне и игра «от ошибок соперника» — ожидаемый акцент.

У «Спартака» в составе глубина впереди и серьёзная синяя линия. «Сочи» обновился, ему потребуется время. Пожалуй, «Спартак» здесь ближе к победе за счёт глубины передних звеньев, структуры Жамнова и фактора арены. Однако и голевого пиршества ждать не стоит. «Сочи» наверняка упрётся.

Экспресс на спорт 7 сентября 2025 года

