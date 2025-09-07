Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Катар — Россия: прогноз и ставка на матч 7 сентября, где смотреть, трансляция, какой канал, составы, голы, счёт, экспресс на спорт

Из-за Карпина у сборной России проблемы? Прогнозы на спорт
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на спорт 7 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
А любители отечественного хоккея ликуют — стартовал новый сезон КХЛ.

Международная сентябрьская пауза продолжается. Сегодня, 7 сентября, сборная России по футболу сыграет второй товарищеский матч в рамках сборов. Однако на этом программа воскресенья не заканчивается. Поклонники хоккея смогут посмотреть игры КХЛ.

Прогноз на матч Катар — Россия

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вот и проверил Валерий Карпин собственные возможности в матче с командой уровня чемпионата мира. Встреча России с Иорданией завершилась вничью 0:0, но это счастье, что не пропустили. Спасибо голкиперу «Спартака» Александру Максименко, который реально спасал. Иначе соперник мог выиграть 2:0 или 3:0.

Кризис не у сборной России, а у главного тренера. Не задалась у него работа с «Динамо», получил много критики в свой адрес, болельщики просят его покинуть клуб. Это настроение перенеслось и на его работу с национальной командой. Тренер психовал и нервничал. Не успевали защитники быстро возвращаться в свою штрафную, не было сыгранности, много неточных передач и не хватало скорости в атаке.

Материалы по теме
Кто выиграет Лигу чемпионов: реактивная «Барселона», уставший «ПСЖ» или мечтающий Кейн?
Кто выиграет Лигу чемпионов: реактивная «Барселона», уставший «ПСЖ» или мечтающий Кейн?

К матчу с Катаром к национальной команде присоединятся Александр Головин («Монако»), Матвей Сафонов («ПСЖ») и Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»). Присутствие таких футболистов обязательно принесёт пользу. Мы предлагаем поставить на то, что Россия не проиграет, через обмен голами. Сборная Катара — серьёзный соперник, недооценивать его не стоит. Особенно на фоне трудностей у российской команды.

Прогноз на матч «Спартак» — «Сочи»

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это первая неделя регулярки, когда цена первого гола и первой победы особенно высока. «Спартак» входит в сезон после качественной прошлогодней регулярки (третье место на Западе, 221 заброшенная шайба). В очной серии последнего времени у москвичей перевес, в том числе они победили 20 марта 2025 года — 3:1. Этот фон поддерживает фаворитский статус хозяев.

Тренерская дуэль — Алексей Жамнов против Владимира Крикунова. Жамнов летом продлил контракт и вступает в третий сезон у руля «Спартака», делая ставку на структурный форчек и быстрый переход в атаку. «Сочи» в августе возглавил Крикунов: системность, дисциплина в средней зоне и игра «от ошибок соперника» — ожидаемый акцент.

Материалы по теме
Бельгия — Казахстан: быстро и не так уж болезненно
Бельгия — Казахстан: быстро и не так уж болезненно

У «Спартака» в составе глубина впереди и серьёзная синяя линия. «Сочи» обновился, ему потребуется время. Пожалуй, «Спартак» здесь ближе к победе за счёт глубины передних звеньев, структуры Жамнова и фактора арены. Однако и голевого пиршества ждать не стоит. «Сочи» наверняка упрётся.

Экспресс на спорт 7 сентября 2025 года

  • Ставка 1: Россия не проиграет Катару + обе забьют за 2.20.
  • Ставка 2: «Спартак» обыграет «Сочи» + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.36.

Общий коэффициент: 2.20 х 2.36 = 5.19.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android