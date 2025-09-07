Ямаль разносит Турцию, Казахстан — терпит: экспресс на отбор ЧМ-2026

Международная сентябрьская пауза продолжается. Сегодня, 7 сентября, пройдут некоторые встречи европейской квалификации ЧМ-2026. Выбираем самые яркие вывески, делаем прогнозы и собираем один экспресс.

Прогноз на матч Турция — Испания

Дела у сборной Турции под руководством Винченцо Монтеллы в полном порядке. Команда уже стартовала с победы в отборе на ЧМ-2026. Обыграла Грузию со счётом 3:2. Нападающий Керем Актюркоглу оформил дубль, Мерт Мюльдюр забил гол, а Арда Гюлер записал себе в актив результативную передачу. Состав национальной команды выглядит здорово.

Для сборной Испании это станет хорошей проверкой. В минувшей встрече она разгромила Болгарию (3:0). Исход был решён уже в первом тайме, а во втором из четырёх ударов в створ ни один не стал голевым. Если быть откровенными, то счёт не по игре. В общей сложности команда Луиса де ла Фуэнте нанесла 12 ударов в каркас. Можно было забивать больше, и главный тренер поработает над этим.

Ламин Ямаль из «Барселоны» сделал результативную передачу в матче с болгарами, однако в предстоящей встрече может открыть счёт голам в отборе на ЧМ-2026. Предлагаем поставить на то, что Испания выиграет у Турции, через тотал больше 2.5 мяча. Ожидаем сумасшедшие эмоции в этом матче, много моментов и голов. Заигрываться впереди и забывать про защиту для таких сборных — это нормально.

Прогноз на матч Германия — Северная Ирландия

Сборная Германии уже не пугает даже аутсайдеров. В первом же матче отбора на ЧМ-2026 она сенсационно проиграла Словакии всухую — 0:2. Это было ужасно. Не только по итоговому счёту, но и по игре. Немцы не выглядели как фавориты. Юлиан Нагельсман считает, что соперник был более эмоциональным и настроенным на результат. Возможно, теперь тренер выставит другой состав. Более мотивированный.

Впереди встреча с Северной Ирландией, которая станет ещё сильнее упираться в обороне. Желания утереть нос Германии у неё будет не меньше, чем у словаков. В минувшем матче она одолела Люксембург (3:1). Это подарит хорошее настроение футболистам. Главный тренер Майкл О'Нил, выстраивающий игру через оборону и умеющий поднять дух своих подопечных, как следует их подготовит.

Предлагаем рискнуть и поставить на обмен голами за 2.50. После такого поражения и серьёзного разговора с Нагельсманом в раздевалке сборная Германии будет стремиться забивать. Оборона станет ещё более бедной, чем во встрече со Словакией. А хотя бы один свой шанс свежая и мотивированная Северная Ирландия нащупает.

Прогноз на матч Бельгия — Казахстан

Сборную Бельгии с января 2025 года возглавляет Руди Гарсия, который постепенно освежает заявку. В сентябрьском списке — возвращение Тибо Куртуа, вызов Миши Батшуайи и дебют молодых Пендерса и Ванхаутте. При этом Ромелу Лукаку выбыл до ноября. Накануне этого окна Гарсия утвердил Юри Тилеманса капитаном команды вместе Кевина Де Брёйне.

Казахстан вступает в игру в режиме перестройки: Асхат Тагыберген официально завершил международную карьеру летом, капитанская ось в центре поля изменена. Команду возглавляет Али Алиев. В матче с Уэльсом дебютировал вратарь Темирлан Анарбеков, активно проявили себя Галымжан Кенжебек и Максим Самородов, а в обороне по-прежнему базовые фигуры — Нуралы Алип и Ян Вороговский.

Ожидается давление Бельгии через края и полупространства с переводом игры на индивидуальное мастерство Жереми Доку и креатив Кевина Де Брёйне. Казахстан станет терпеть. Прогноз будет следующим. Победа Бельгии без пропущенных мячей. Скорее всего, хозяева даже сэкономят силы на концовку сентябрьского окна. Попробуют быстро забить и перейти в экономный режим.

Экспресс на квалификацию ЧМ-2026 7 сентября 2025 года

Общий коэффициент: 2.13 х 2.50 х 2.20 = 11.71.