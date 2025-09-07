Скидки
Израиль — Италия, 8 сентября 2025, прогноз на матч отбора ЧМ-2026, смотреть онлайн бесплатно, трансляция, во сколько, счёт, голы

Израиль — Италия. Гаттузо ещё раз докажет, что лучше Спаллетти
Максим Ермаков
Израиль — Италия: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Дебют нового тренера сборной получился великолепным.

8 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Израиля и Италии. Встреча состоится на нейтральном стадионе «Надьердеи» в городе Дебрецен (Венгрия). Начало — в 21:45 мск. Дебют Гаттузо получился успешным, но главное — не сбавлять обороты.

Коэффициенты букмекеров на матч Израиль — Италия 8 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Скуадра адзурра». Поставить на победу сборной Италии можно с коэффициентом 1.45. Шансы сборной Израиля оценили в 7.40. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу «Скуадра адзурра» за 6.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Израиль — Италия (08.09.2025)

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Израиль
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дебют Дженнаро Гаттузо более чем удался. Сборная Италии в первом матче под его руководством обыграла Эстонию с крупным счётом 5:0. Тренер не пошёл на поводу системы и вызвал Матео Ретеги, переехавшего в Саудовскую Аравию, а он, в свою очередь, оформил дубль и сделал голевой пас. Джакомо Распадори набрал «1+2», Мойзе Кин и Алессандро Бастони забили по голу.

Не отпугнула наставника и ситуация, происходящая вокруг Джанлуиджи Доннаруммы с его уходом из «ПСЖ». Ещё до перехода голкипера в «Манчестер Сити» тренер сборной его поддержал. И не зря. Соперник был так себе, однако два сейва вратарь сделал. Да и его опыт придаёт уверенности всей защите.

Сила Дженнаро Гаттузо заключается в том, что он умеет мотивировать своих подопечных даже на матчи вот с такими соперниками, как Эстония. Тренер предпочёл играть с двумя нападающими, чтобы без остановок нагружать эстонцев атаками. Он считает, что это правильная стратегия во встречах с аутсайдерами. С Израилем схема и тактика могут быть немного изменены. Но гибкость — это очень хорошее качество.

Сборная Израиля не из числа тех, кто будет выстраивать монолитную оборону или выставлять «автобус». Ей нравится агрессивный стиль. В прошлом матче она разгромила Молдавию со счётом 4:0. Кстати, итальянцы в июне одолели её со счётом только 2:0, однако это было при Лучано Спаллетти.

В распоряжении тренера Рана Бен-Шимона есть много качественных и талантливых футболистов. Например, Оскар Глух, у которого большой потенциал. Летом 21-летний игрок перебрался из «Зальцбурга» в «Аякс». Или Манор Соломон, восстановившийся недавно после травмы и сразу забивший гол за сборную. Голкипер Даниэль Перец из Бундеслиги. Их там и не к такому готовят.

Кроме Молдавии, сборная Израиля уже обыграла в отборе на ЧМ-2026 Эстонию (2:1 и 3:1), Но уступила Норвегии (2:4). Италия провела на одну игру меньше, и в её активе на три очка меньше. Это шанс ворваться и занять вторую строчку в группе, а потом уже догонять норвежцев. Нас ждёт игра прямых конкурентов.

Предлагаем поставить на то, что Италия победит Израиль, через тотал больше 2.5 мяча. Есть все основания предполагать, что встреча получится результативной. С одной стороны — Гаттузо, который заряжает команду. Та его будет благодарить голами. С другой стороны — неуступчивые подопечные Рана Бен-Шимона, которым нравится агрессивный стиль.

Ставка: Италия победит Израиль + тотал больше 2.5 мяча за 2.18.

