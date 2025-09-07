Хорватия — Черногория. Вечно молодой, вечно голодный — это не про Модрича и Перишича

8 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Хорватии и Черногории. Встреча состоится на стадионе «Максимир» в городе Загреб (Хорватия). Начало — в 21:45 мск. Несмотря на расклады букмекеров, игра может получиться конкурентной.

Коэффициенты букмекеров на матч Хорватия — Черногория 8 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу сборной Хорватии можно с коэффициентом 1.22. Шансы сборной Черногории оценили в 15.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев поля за 5.50.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Хорватия — Черногория (08.09.2025)

Сборная Хорватии занимает второе место в группе L отбора на ЧМ-2026, отставая от Чехии на три очка. Но сыграла на два матча меньше. Она уже уничтожила Гибралтар (7:0) и разгромила чехов (5:1), однако прошлый матч с Фарерскими островами (1:0) вызвал массу вопросов. Давили, прессинговали — да, но и у соперника случались моменты, с которых можно было забить.

Златко Далич перед игрой говорил, что его подопечные настраиваются на любого соперника. Если это так, тогда в чём дело? Откуда ошибки и такая слабая реализация? Отсутствие Йошко Гвардиола и Матео Ковачича не оправдание, как и погода с газоном. Автором единственного гола стал Андрей Крамарич. И на том спасибо.

Лука Модрич и Иван Перишич начали игру на скамейке. Тренер хотел дать им отдохнуть, однако уже в начале второго тайма выпустил на поле. Лучше не стало. Быть может, у футболистов случился кризис, всё-таки огромная часть состава — это возрастные игроки. Или они «наелись» и уже плохо настраиваются на таких слабых соперников?

Предстоящая игра с Черногорией о многом расскажет. Эта команда отстаёт от хорватов лишь на три очка, но провела на один матч больше. Уже обыграла Гибралтар (3:1) и Фарерские острова (1:0), однако уступила Чехии (0:2 и 0:2). В последней встрече с лидером группы было создано достаточно хороших моментов, можно было забивать минимум один мяч (22 удара, пять — в створ), только вот реализация хромает.

В центре атаки — 35-летний Стеван Йоветич, повидавший многое, но, видимо, уставший. Сейчас он играет за «Омонию» и неплохо пошумел во время квалификации Лиги конференций (5+2 в шести встречах). Поддерживают его атаки более молодые Милан Вукотич из «Партизана» и Никола Крстович из «Аталанты». В обороне весь матч отыграл игрок «Рубина» Игор Вуячич.

В целом у сборной Черногории достаточно много возрастных футболистов, которым требуется больше времени на восстановление. В игре с быстрыми и свежими чехами это огромный минус. Однако с Хорватией, у которой тоже много ветеранов, это положительный момент. Встреча запросто может получиться конкурентной.

Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 2.25. Вряд ли черногорская сборная может хуже обороняться, чем Фарерские острова. Ей бы сейчас просто не проиграть хорватам, а уже дома — попытаться победить их. Да и то, как не могли подопечные Златко Далича реализовать свои моменты в прошлой игре, говорит о наличии проблем. Газон, скорее всего, тут ни при чём.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча в матче Хорватия — Черногория за 2.25.