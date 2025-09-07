Беларусь — Шотландия. Увы, ЧМ-2026 в зоне недосягаемости

8 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Беларуси и Шотландии. Встреча состоится на нейтральном стадионе «Зи-Ти-И Арена» в городе Залаэгерсег (Венгрия). Начало — в 21:45 мск. Белорусы не успеют восстановиться ни физически, ни психологически.

Коэффициенты букмекеров на матч Беларусь — Шотландия 8 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение шотландцам. Поставить на победу сборной Шотландии можно с коэффициентом 1.58. Шансы сборной Беларуси оценили в 7.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу шотландцев за 6.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Беларусь — Шотландия (08.09.2025)

Сборная Беларуси с треском провалилась в первом же матче отбора на ЧМ-2026, разгромно проиграв Греции (1:5). Прав Карлос Алос — игра закончилась ещё в первом тайме, в котором было пропущено четыре безответных мяча. Также испанский специалист признал, что сыграть в тот футбол, который планировали, не получилось.

А ведь на него возлагали большие надежды и верили, что он сможет вытащить команду на новый уровень. И дело тут не в голкипере. Греки расстреливали ворота Павла Павлюченко, однако он совершил 10 сейвов. Защита отсутствовала. Вадим Пигас («Пари НН»), экс-игрок «Краснодара» Александр Мартынович и Кирилл Печенин («Крылья Советов») были ужасны.

Но других, более надёжных футболистов у сборной Беларуси нет для укрепления линии обороны. Да и среди атакующих игроков негусто. Макс Эбонг отбегал всю встречу, однако ничего не продемонстрировал, а юный талант Трофим Мельниченко, принадлежащий «Порту», пока ещё слишком молод для таких вызовов, хотя и старателен.

Что придумает Карлос Алос? Неужели это конец мечтам о выходе на ЧМ-2026? Соперник-то серьёзный. Сборная Шотландии свой первый матч отбора на турнир свела к ничьей с Данией (0:0). Очень крепкая оборона, отражающая любые попытки соперника, у которого было много атак, но реально опасных моментов случилась лишь парочка.

Защита Стива Кларка — это представители команд, в которых делается упор на оборонительные действия. Ветеран «Ливерпуля» Эндрю Робертсон и Джон Сауттар из «Рейнджерс». Уникальные Джон Макгинн из «Астон Виллы» и Скотт Мактоминей из «Наполи» держат баланс между защитой и атакой. Ещё бы вырастить своего центрфорварда, который тащил бы в немногочисленных моментах.

Хотя не всегда сборная Шотландии действует настолько слаженно у своих ворот. Прошлый розыгрыш Лиги наций обернулся для неё вылетом в Лигу В после поражения в стыковых встречах с Грецией (1:0 и 0:3). Тоже не выдержали атак этого соперника. В июне уступили Исландии (1:3), однако разгромили Лихтенштейн (4:0).

Пропала стабильность у подопечных Стива Кларка, хотя сборной Беларуси вряд ли по силам пройти их защиту. Предлагаем поставить на то, что подопечные Карлоса Алоса не забьют. Слабо верится, что и шотландцы смогут распечатать ворота белорусов, которые лягут костьми в своей штрафной после разгрома от греков. Но надёжнее для ставки выглядит такой вариант.

Ставка: сборная Беларуси не забьёт Шотландии за 1.85.