Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Беларусь — Шотландия, 8 сентября 2025, прогноз на матч отбора ЧМ-2026, смотреть онлайн бесплатно, трансляция, во сколько, счёт

Беларусь — Шотландия. Увы, ЧМ-2026 в зоне недосягаемости
Максим Ермаков
Беларусь — Шотландия: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Непонятно, как команда Карлоса Алоса собирается реабилитироваться после провала с греками.

8 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Беларуси и Шотландии. Встреча состоится на нейтральном стадионе «Зи-Ти-И Арена» в городе Залаэгерсег (Венгрия). Начало — в 21:45 мск. Белорусы не успеют восстановиться ни физически, ни психологически.

Коэффициенты букмекеров на матч Беларусь — Шотландия 8 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение шотландцам. Поставить на победу сборной Шотландии можно с коэффициентом 1.58. Шансы сборной Беларуси оценили в 7.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу шотландцев за 6.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Беларусь — Шотландия (08.09.2025)

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 2-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Беларусь
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Беларуси с треском провалилась в первом же матче отбора на ЧМ-2026, разгромно проиграв Греции (1:5). Прав Карлос Алос — игра закончилась ещё в первом тайме, в котором было пропущено четыре безответных мяча. Также испанский специалист признал, что сыграть в тот футбол, который планировали, не получилось.

А ведь на него возлагали большие надежды и верили, что он сможет вытащить команду на новый уровень. И дело тут не в голкипере. Греки расстреливали ворота Павла Павлюченко, однако он совершил 10 сейвов. Защита отсутствовала. Вадим Пигас («Пари НН»), экс-игрок «Краснодара» Александр Мартынович и Кирилл Печенин («Крылья Советов») были ужасны.

Материалы по теме
Кто выиграет Лигу чемпионов: реактивная «Барселона», уставший «ПСЖ» или мечтающий Кейн?
Кто выиграет Лигу чемпионов: реактивная «Барселона», уставший «ПСЖ» или мечтающий Кейн?

Но других, более надёжных футболистов у сборной Беларуси нет для укрепления линии обороны. Да и среди атакующих игроков негусто. Макс Эбонг отбегал всю встречу, однако ничего не продемонстрировал, а юный талант Трофим Мельниченко, принадлежащий «Порту», пока ещё слишком молод для таких вызовов, хотя и старателен.

Что придумает Карлос Алос? Неужели это конец мечтам о выходе на ЧМ-2026? Соперник-то серьёзный. Сборная Шотландии свой первый матч отбора на турнир свела к ничьей с Данией (0:0). Очень крепкая оборона, отражающая любые попытки соперника, у которого было много атак, но реально опасных моментов случилась лишь парочка.

Защита Стива Кларка — это представители команд, в которых делается упор на оборонительные действия. Ветеран «Ливерпуля» Эндрю Робертсон и Джон Сауттар из «Рейнджерс». Уникальные Джон Макгинн из «Астон Виллы» и Скотт Мактоминей из «Наполи» держат баланс между защитой и атакой. Ещё бы вырастить своего центрфорварда, который тащил бы в немногочисленных моментах.

Материалы по теме
Бразильская преграда на пути Снайпера. Чего ждать от UFC Fight Night 258
Бразильская преграда на пути Снайпера. Чего ждать от UFC Fight Night 258

Хотя не всегда сборная Шотландии действует настолько слаженно у своих ворот. Прошлый розыгрыш Лиги наций обернулся для неё вылетом в Лигу В после поражения в стыковых встречах с Грецией (1:0 и 0:3). Тоже не выдержали атак этого соперника. В июне уступили Исландии (1:3), однако разгромили Лихтенштейн (4:0).

Пропала стабильность у подопечных Стива Кларка, хотя сборной Беларуси вряд ли по силам пройти их защиту. Предлагаем поставить на то, что подопечные Карлоса Алоса не забьют. Слабо верится, что и шотландцы смогут распечатать ворота белорусов, которые лягут костьми в своей штрафной после разгрома от греков. Но надёжнее для ставки выглядит такой вариант.

Ставка: сборная Беларуси не забьёт Шотландии за 1.85.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android