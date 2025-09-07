Янник Синнер — Карлос Алькарас: предсказуемый финал с непонятным исходом

7 сентября завершится Открытый чемпионат США по теннису — US Open. Вишенкой на торте станет финал в мужском одиночном разряде, где сразятся две первые ракетки мира — итальянец Янник Синнер и Карлос Алькарас из Испании. Начало запланировано на 21:00 мск.

Букмекеры считают, что чуть больше шансов у итальянского спортсмена. Сделать ставку на победу Синнера можно с коэффициентом 1.70, а шансы Алькараса оценили в 2.15.

Аналитики считают, что встреча не уложится в три сета. На ТБ 3.5 партии дают коэффициент 1.41, а обратный исход доступен за 2.90. На то, что в матче будет тай-брейк, предлагают котировку 1.35.

Прогноз на финал US Open — 2025 Янник Синнер — Карлос Алькарас (7.09.2025)

Итак, нас ждёт самый предсказуемый финал. Предсказуемый не в смысле исхода, здесь как раз предсказать победителя непросто, а в плане состава. Действительно, в современном мужском теннисе есть Янник Синнер, Карлос Алькарас и все остальные. Есть ещё Новак Джокович, но возраст уже не позволяет сербу играть с этой парочкой на равных в пятисетовом формате. Что и показал полуфинал с Алькарасом.

Однако кто же победит в финале? С одной стороны, кажется, что покрытие всё же больше подходит Синнеру. Янник — действующий победитель турнира, помним и финал Уимблдона. Алькарас же, хоть и выигрывал здесь в 2022 году, в прошлом сезоне завершил выступления в Нью-Йорке во втором круге. Так что в плане защиты очков мотивация тоже должна быть выше у итальянца.

Но в сторону Карлоса аргументов даже больше. Во-первых, в ходе американской серии этого сезона он победил Синнера на «Мастерсе» в Цинциннати. Да, Янник снялся по ходу встречи, однако Карлос был хорош. Вылет во втором круге в прошлом сезоне — последствия травм, тогда испанец не был готов на 100%.

Важно, что и единственная личная встреча этих теннисистов на US Open завершилась в пользу Карлоса. В 2022 году он победил в трёх сетах. Но это дела прошлые, а самое важное, что этот турнир Алькарас проводит куда стабильнее соперника.

Судите сами — на пути к финалу испанец не отдал ни сета. Да, с сеткой, можно сказать, повезло, из топ-соперников был только Джокович, однако уверенность Карлоса впечатляет. Ни местный «подаван» Райлли Опелка, ни Артур Риндеркнеш, ни Иржи Легечка — никто не смог забрать ни сета. Алькарас — на пике.

А вот у Синнера этот US Open идёт нестабильно. Помните, как на Уимблдоне он спасся от поражения в поединке с Григором Димитровым только благодаря травме болгарина? Очень похожая ситуация была в матче с Денисом Шаповаловым в третьем круге. И если бы канадец смог удержать уровень и был бы чуть более психологически устойчив, кто знает, чем бы всё завершилось. Потом, правда, были три хорошие игры. Всего три гейма Янник отдал Александру Бублику, уверенно одолел и Лоренцо Музетти. А вот в игре с Феликсом Оже-Альяссимом снова уступил одну партию. И брал медицинский перерыв из-за проблем с мышцами. Перед финалом, где ему будет противостоять Алькарас, который, прямо скажем, не тяготеет к быстрым розыгрышам, за итальянца тревожно.

Испанский теннисист сейчас едва ли не в идеальной форме, да и сил по ходу турнира затратил куда меньше. Как побеждать Синнера, Алькарас знает. Поэтому будет логично поставить на его победу, тем более что коэффициент очень хороший — 2.15. Если шансы примерно равны, резонно выбрать цифру повыше.

Ставка: победа Карлоса Алькараса за 2.15.