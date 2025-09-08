Гаттузо круче Спаллетти и «наевшийся» Модрич: экспресс на отбор ЧМ-2026

Европейская квалификация ЧМ-2026 продолжается. Сегодня, 8 сентября, пройдут некоторые матчи. Выбрали для вас самые интересные из них, сделали прогнозы и собрали экспресс.

Прогноз на матч Израиль — Италия

Дебют Дженнаро Гаттузо более чем удался. Сборная Италии в первом матче под его руководством разгромила Эстонию со счётом 5:0. Тренер не пошёл на поводу у системы и вызвал Матео Ретеги, переехавшего в Саудовскую Аравию, а тот, в свою очередь, оформил дубль и сделал голевой пас. У Джакомо Распадори – 1+2, Мойзе Кин и Алессандро Бастони забили по голу.

Сила Дженнаро Гаттузо заключается в том, что он умеет мотивировать своих подопечных даже на матчи с такими соперниками, как Эстония. С Израилем схема и тактика могут быть немного изменены. Но гибкость — это очень хорошее качество. Сборная Израиля не из числа тех, кто будет выстраивать монолитную оборону или выставлять «автобус». Ей нравится агрессивный стиль. В прошлом матче израильтяне разгромили Молдавию – 4:0.

Предлагаем поставить на то, что Италия победит Израиль, через тотал больше 2.5 мяча. Есть все основания предполагать, что встреча получится результативной. С одной стороны, Гаттузо, который заряжает команду. Та его будет благодарить голами. С другой стороны, неуступчивые подопечные Рана Бен-Шимона, которым нравится агрессивный стиль.

Прогноз на матч Хорватия — Черногория

Сборная Хорватии занимает второе место в группе L отбора на ЧМ-2026, отставая от Чехии на три очка. Но сыграла на два матча меньше. Хорваты уже уничтожили Гибралтар (7:0) и разгромили чехов (5:1), однако предыдущий матч с Фарерскими островами (1:0) вызвал массу вопросов. Давили, прессинговали — да, но и у соперника случались моменты, когда можно было забить.

Лука Модрич и Иван Перишич начали игру на скамейке. Тренер хотел дать им отдохнуть, однако уже в начале второго тайма выпустил на поле. Лучше не стало. Быть может, у футболистов случился кризис, всё-таки огромная часть состава – это возрастные игроки. Или они «наелись» и уже плохо настраиваются на таких слабых соперников?

Предстоящая игра с Черногорией о многом расскажет. Эта команда отстаёт от хорватов лишь на три очка, но провела на один матч больше. В целом у сборной Черногории достаточно много возрастных футболистов, которым требуется больше времени на восстановление. В игре с быстрыми и свежими командами это огромный минус. Однако с Хорватией, у которой тоже много ветеранов, это положительный момент. Встреча запросто может получиться конкурентной. Ждём много голов.

Прогноз на матч Беларусь — Шотландия

Сборная Беларуси с треском провалилась в первом же матче отбора на ЧМ-2026, разгромно проиграв Греции (1:5). Прав Карлос Алос — всё закончилось ещё в первом тайме, в котором было пропущено четыре безответных мяча. Также испанский специалист признал: сыграть в тот футбол, что планировали, не получилось.

Более надёжных футболистов для укрепления линии обороны у сборной Беларуси нет. Да и среди атакующих игроков их негусто. Что придумает Карлос Алос? Неужели это конец мечтам о выходе на ЧМ-2026? Соперник-то серьёзный. Сборная Шотландии свой первый матч отбора свела к ничьей с Данией (0:0). Очень крепкая оборона, отражающая любые попытки соперника.

Пропала стабильность у подопечных Стива Кларка, хотя сборной Беларуси вряд ли по силам пройти их защиту. Предлагаем поставить на то, что подопечные Карлоса Алоса не забьют. Слабо верится, что и шотландцы смогут распечатать ворота белорусов, которые лягут костьми в своей штрафной после разгрома от греков. Но надёжнее для ставки выглядит такой вариант.

Экспресс на квалификацию ЧМ-2026 8 сентября 2025 года

Общий коэффициент: 2.18 х 2.25 х 1.85 = 9.07.