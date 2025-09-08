Скидки
Торпедо — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 8 сентября, смотреть онлайн, прямая трансляция, какой канал, счёт, голы, статистика

Ларионов против бывшего клуба и первая игра «Авангарда»: экспресс на КХЛ
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи КХЛ 8 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Регулярный чемпионат набирает обороты.

Новый сезон в Континентальной хоккейной лиге благополучно стартовал, регулярный чемпионат набирает обороты. Сегодня, 8 сентября, пройдёт несколько матчей. Выбрали для вас самые интригующие и составили экспресс.

Прогноз на матч «Авангард» — «Ак Барс»

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У Буше начинается первый полноценный сезон у руля «Авангарда», структура выстроена более надёжно, чем весной. Линия обороны (Шарипзянов, Чистяков, Гуляев и усиление Блажиевским и Лажуа) и точечные ходы по атаке (Волков, Пономарёв, Потуральски) задают баланс контроля и быстрого выхода из обороны.

«Ак Барс» во втором сезоне для Анвара Гатиятулина — это про активный форчек, много работы без шайбы и сильные спецбригады. В прошлом регулярном сезоне казанцы вошли в топ-5 по количеству голов (3,07 за игру) и показали лучшую игру в меньшинстве (84,7% нейтрализации). В составе сохранили лидеров, усилились. Это делает казанцев цепкими на выезде даже против плотной структуры.

Ожидаем вязкий старт с большой ценностью первого гола и перевесом хозяев при игре в средней зоне. «Авангард» чаще диктует ритм дома, но фактор спецбригад «Ак Барса» будет держать разницу в счёте в пределах одной шайбы. Можно проверить тотал меньше 4.5 шайбы.

Прогноз на матч «Торпедо» — СКА

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Торпедо» открыло сезон домашней волевой победой в матче с «Салаватом Юлаевым» — 4:3. СКА в тот же день уступил «Шанхайским Драконам» со счётом 4:7 в дебютной встрече под руководством Ларионова. Теперь же тренеру предстоит проверить свои силы в матче с бывшей командой.

Ждём игру «волнами». «Торпедо» при Исакове, судя по первой встрече и контрольным матчам, выглядит собраннее в средней зоне, но сохраняет скорость и охоту к переходам. СКА стремится к контролю через длинные смены и качество первого паса, однако команде Ларионова важно быстро закрыть зоны перед пятаком после неудачного дебюта.

Прогнозируем близкую игру с повышенной ценностью первого гола. Домашний лёд и свежая победа дают «Торпедо» небольшой стартовый перевес, но по глубине состава и индивидуальному классу СКА способен как минимум вернуть равновесие на любом отрезке. Пожалуй, «СКА не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы» — неплохой вариант для ставки.

Экспресс на матчи КХЛ 8 сентября 2025 года

  • Ставка 1: тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Авангард» — «Ак Барс» за 2.12.
  • Ставка 2: СКА не проиграет «Торпедо» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.90.

Общий коэффициент: 2.12 х 1.90 = 4.02.

