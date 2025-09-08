Азербайджан — Украина. Не 5:0, но тоже убедительно

9 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Азербайджан и Украина. Встреча состоится на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Начало — в 19:00 мск. Вот и шанс для команды Сергея Реброва. У соперника всё печально.

Коэффициенты букмекеров на матч Азербайджан — Украина 9 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Украины можно с коэффициентом 1.60. Шансы сборной Азербайджана оценили в 5.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу гостей за 7.50.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Азербайджан — Украина (09.09.2025)

Сборная Азербайджана уже после первого матча отбора на ЧМ-2026 заявила о себе как об аутсайдере группы. Она проиграла Исландии со счётом 0:5. Унизительное поражение от команды, во встрече с которой нужно было брать минимум ничью на выезде, потому что дальше – Украина и Франция. Таким образом, безвыигрышная серия азербайджанцев продлилась до 11 матчей во всех турнирах.

Во всём винят тренера Фернанду Сантуша, который, скорее всего, будет уволен. Причём его обвинили в неуважении к азербайджанскому народу. Хотя сам португалец заявил, что не собирается подавать в отставку. Но никто, понятное дело, его спрашивать не будет.

По факту непонятно, чего от него требуют. В составе сборной Азербайджана очень мало футболистов высокого класса. Резервный голкипер «Карабаха» сделал всего три сейва. У него недостаточно игровой практики. Надежда в атаке на Махира Эмрели из команды Второй Бундеслиги — такое себе. В основном в заявке игроки из местной лиги.

Справедливо лишь то, что нельзя было проигрывать настолько крупно. У сборной Украины состав намного серьёзнее, чем у Исландии. Тем более она проиграла предыдущую встречу Франции (0:2). Это ещё повезло, что Анатолий Трубин качественно провёл матч, а Александр Зинченко вообще удивил в защите, получив наивысшую оценку в составе сборной Украины.

Илья Забарный из «ПСЖ» отыграл всю встречу. Защита у Сергея Реброва хорошая, если смогла сдерживать одно из самых агрессивных нападений. Поэтому с Азербайджаном проблем не должно возникнуть. Главный тренер и сами футболисты считают предстоящий матч ключевым. Мотивация будет приличная.

Сборная Украины в последнее время не отличается стабильностью, но даёт результат. В прошлом розыгрыше Лиги наций попыталась подняться в Лигу А, однако не устояла перед Бельгией (3:1 и 0:3). В июне провела две контрольные встречи. Одну проиграла Канаде (2:4), а другую выиграла у Новой Зеландии (2:1).

Определённо наблюдается спад в игре многих футболистов команды. В своих клубах, кроме Трубина, никто не даёт уверенного результата. Тот же Артём Довбик растерял форму, но защита Азербайджана его не должна смущать. Предлагаем поставить на победу Украины с форой (-1.5) за 2.55. В два мяча обыграть подавленного соперника — легко!

Ставка: Украина победит Азербайджан с разницей минимум в два мяча за 2.55.