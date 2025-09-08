Венгрия — Португалия. Роналду и Феликс делают второй шаг к ЧМ-2026

9 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Венгрия и Португалия. Встреча состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало — в 21:45 мск. Португальские игроки «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» делают результат в команде Роберто Мартинеса.

Коэффициенты букмекеров на матч Венгрия — Португалия 9 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Португалии можно с коэффициентом 1.52. Шансы сборной Венгрии оценили в 6.50. Ничья идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу гостей за 7.50.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Венгрия — Португалия (09.09.2025)

Сборная Португалии уверенно начала отбор на ЧМ-2026, разгромив в гостях Армению со счётом 5:0. Болельщики раздосадованы, но хотя бы посмотрели на дубль Криштиану Роналду. Ему 40 лет, выступает за «Аль-Наср», однако продолжает забивать. Его одноклубник Жоау Феликс тоже отметился дублем. Так ли низок уровень саудовской лиги, как о нём говорят?

Роберто Мартинес — большой молодец, потому что не идёт на поводу у экспертов и вызывает игроков из чемпионата Саудовской Аравии. Его команда в прекрасной форме. К отбору на ЧМ подошла в качестве победителя Лиги наций, в полуфинале выиграв у Германии (2:1), а в финале разобравшись с Испанией — 2:2 (5:3 пен.)

Не может не радовать тот факт, что у сборной Португалии нет проблем с реализацией. Даже если в обороне появляются ошибки, атака уверенно их компенсирует. Между Феликсом и Роналду будет отличное взаимопонимание благодаря тому, что теперь они выступают в одном клубе. В составе идеально сочетаются молодые футболисты и ветераны. 31-летний Жоау Канселу из «Аль-Хиляля» тоже показал класс в атаке, оформив 1+1.

Сборной Венгрии придётся очень тяжело с учётом того, как плохо она действует в обороне. Ожидаемо венгры сыграли вничью с Ирландией в первом матче отбора, но удивила результативность — 2:2. Хотя это больше следствие ошибок как раз в защите.

Команда Марко Росси ушла на перерыв, ведя со счётом 2:0, однако во втором тайме посыпалась. Мало того, что пропустила дважды, так ещё и заработала удаление. Ключевой нападающий Роланд Шаллаи теперь не поможет своей сборной из-за дисквалификации. А ведь именно он стал автором одного из мячей в ворота ирландцев.

Проблемы в обороне преследуют сборную Венгрии уже давно. В прошлом розыгрыше Лиги наций у неё был шанс остаться в Лиге А, но она проиграла дважды Турции (1:3 и 0:3). Потом в товарищеских встречах были поражение в матче с Швецией (0:2) и неуверенная победа в игре с Азербайджаном (2:1). А ведь линия защиты хорошо укомплектована — Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Милош Керкез («Ливерпуль») и ветеран Лоик Него («Гавр»).

Предлагаем поставить на то, что Португалия победит, через тотал больше 2.5 мяча. Не исключаем голов и со стороны венгров, но команда Роналду способна забить гораздо больше, чем та же Ирландия. Встреча получится результативной и интересной, а на первые роли могут вновь выйти футболисты из Саудовской Аравии. Вот вам и уровень!

Ставка: Португалия победит Венгрию + тотал больше 2.5 мяча за 2.20.