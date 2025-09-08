Сербия — Англия. А Гарет Саутгейт точно ушёл из сборной?

9 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Сербия и Англия. Встреча состоится на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Начало — в 21:45 мск. У команды Драгана Стойковича будет шанс урвать очки с одним из фаворитов будущего чемпионата мира.

Коэффициенты букмекеров на матч Сербия — Англия 9 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Англии можно с коэффициентом 1.75. Шансы сборной Сербии оценили в 4.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу гостей за 6.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Сербия — Англия (09.09.2025)

У сборной Сербии непростая группа, но пока она неплохо справляется с задачей. Главный конкурент — это как раз Англия. Между ними разница пять очков, однако у сербов есть в запасе одна встреча. В трёх матчах отбора на ЧМ-2025 они выиграли у Андорры (3:0) и Латвии (1:0), но сыграли вничью с Албанией (0:0).

Бросается в глаза то, как выстроена защита у Драгана Стойковича — ни одного пропущенного мяча. Уверенная игра в обороне начала работать с окончания прошлого розыгрыша Лиги наций. Речь о ничьих со Швейцарией (1:1) и Данией (0:0), а в стыковых матчах за право остаться в Лиге А сборная Сербии прошла Австрию (1:1 и 2:0). Чёткое взаимопонимание и слаженные действия.

Состав у Стойковича очень опытный и талантливый. В воротах надёжный Джордже Петрович, отыгравший «на ноль» две из трёх встреч за «Борнмут», а страхуют его — Страхиня Павлович («Милан») и Никола Миленкович («Ноттингем Форест»). В замечательной форме Душан Влахович — результативная серия из трёх матчей в клубе и сборной. С таким подбором игроков можно дать отпор англичанам.

Особенно если учесть то, как плохо получается у англичан реализовывать моменты в последнее время. Томас Тухель вроде подавал надежды, что при нём сборная Англии будет играть в совсем другой футбол, но в прошлой встрече с Андоррой она будто бы откатилась к настройкам Гарета Саутгейта. Футболисты слишком часто пасуют назад.

Главному тренеру это не понравилось. Может быть, у него недостаточно большой авторитет перед Гарри Кейном и другими звёздами сборной? Как бы там ни было, вновь болельщики в гневе из-за низкой результативности, хотя их команда победила во всех четырёх встречах отбора на ЧМ-2026. Дважды Андорру (1:0 и 2:0), по разу Латвию (3:0) и Албанию (2:0).

Кейн не забил только в последнем матче. Его работу сделали Деклан Райс и игрок соперника, оформивший автогол. Кстати, не забей Андорра сама себе в первом тайме, счёт мог быть и вовсе 1:0 или 0:0. Скучно, блёкло, отсутствует идея. Плюс плохое видение игры. Нужно больше подач и навесов, иначе реализация так и останется большой бедой «трёх львов».

Предстоящий матч обречён стать скучным зрелищем. С другой стороны, если англичане так неуверенно играли впереди с Андоррой, с сербами будет ещё труднее. У хозяев есть шанс урвать ничью, и это не шутка. Но в качестве ставки возьмём тотал меньше 2.5 мяча за 1.77. Поболеем за Драгана Стойковича. Если он не отойдёт от своей тактики, его команда сможет показать достойный футбол.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.77.