Франция — Исландия: прямо как с Украиной

Матч Франция — Исландия пройдёт во вторник, 9 сентября, на «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Это 2-й тур группы D европейской квалификации ЧМ-2026, и он уже может расставить акценты в борьбе за первое место. Формат простой: победитель группы едет напрямую, второй — в стыки. И французы являются фаворитами.

Коэффициенты на матч Франция — Исландия 9 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают колоссальное преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.11, что приблизительно равно 90% вероятности. Поставить на успех сборной Исландии можно за 27.00, а ничейный исход идёт за 11.00.

Вместе с тем аналитики ожидают результативный матч. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 3.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.49. Наиболее вероятным представляется счёт 3:0 в пользу французов.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Франция — Исландия (09.09.2025)

Франция вошла в отбор с уверенной выездной победы над Украиной — 2:0. На 10-й минуте счёт открыл Майкл Олисе после передачи Брэдли Баркола, а под занавес отличился Килиан Мбаппе. Для Мбаппе это был 51-й гол за сборную, он сравнялся с Тьерри Анри и идёт вслед за Оливье Жиру.

Исландия стартовала ещё мощнее — 5:0 дома с Азербайджаном, причём интрига исчезла уже к перерыву. Команда Арнара Гуннлаугссона агрессивно давила после отбора и грамотно пользовалась стандартами. Такой счёт в 1-м туре — не случайность, а результат дисциплины и точного исполнения.

Кадровая проблема есть у Франции — фланги атаки. Усман Дембеле и Дезире Дуэ травмировались в игре с Украиной и не помогут в Париже. Дидье Дешам публично объяснил решения по их использованию, но сроки восстановления — около шести и четырёх недель соответственно. Это серьёзные потери. Хотя состав и без того приличный.

Тактически Франция при Дешаме остаётся в своей 4-2-3-1 с акцентом на раннее давление и рывки Мбаппе в зону между центральным и крайним защитниками. В матче с Украиной рабочие связки выглядели так: Баркола создаёт ширину и обеспечивает прострелами, Олисе заполняет полупространство, а Тчуамени качественно запускает переход из обороны. При необходимости французы безболезненно уходят в позиционный контроль на чужой трети, где решает индивидуальный класс.

Исландия при Гуннлаугссоне компактна в среднем блоке и ищет быстрый вертикальный выход после перехвата. В Париже гостям придётся чаще терпеть без мяча и перекрывать передачи под Мбаппе, иначе давление французов станет постоянным. Плюс важен первый пас от обороны — под прессингом хозяев любая ошибка критична. Сборная уже прибыла во Францию, тренировалась полным составом и готовится на «Парк де Пренс».

Прогноз будет следующим. Франция сильнее в темпе, глубине скамейки и качестве решений в финальной трети. Исландия организованна и опасна на стандартах, однако в открытой игре у хозяев преимуществ больше. Ожидаем контролируемую победу «трёхцветных» с разницей в два-три мяча, но не более того. Французы в принципе не так часто радуют разгромами, а тут ещё и исландцы будут на кураже после 1-го тура.

Ставка: Франция обыграет Исландию в два или три мяча за 2.26.