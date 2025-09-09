Роналду божит, а у Мбаппе всё под контролем. Экспресс на отбор ЧМ-2026

Европейская квалификация ЧМ-2026 пока что гремит. Сегодня, 9 сентября, пройдёт несколько матчей. Авторы «Чемпионата» выбрали самые яркие и сделали прогнозы. Собираем экспресс.

Прогноз на матч Сербия — Англия

У сборной Сербии непростая группа, но пока она неплохо справляется с задачей. Главный конкурент — это как раз Англия. Между ними разница пять очков, однако у сербов есть в запасе одна встреча. В трёх матчах отбора на ЧМ-2025 они выиграли у Андорры (3:0) и Латвии (1:0), но сыграли вничью с Албанией (0:0). Бросается в глаза то, как выстроена защита у Драгана Стойковича — ни одного пропущенного мяча.

При этом достойный состав. С таким подбором игроков можно дать отпор англичанам. Особенно если учесть то, как плохо получается у тех реализовывать моменты в последнее время. Томас Тухель вроде дал надежду, что при нём сборная Англии будет играть в совсем другой футбол, однако в прошлой встрече с Андоррой она будто бы откатилась к настройкам Гарета Саутгейта. Футболисты слишком часто пасуют назад.

Предстоящий матч обречён стать скучным зрелищем. С другой стороны, если англичане так неуверенно играли впереди с Андоррой, то с сербами будет ещё труднее. У хозяев есть шанс урвать ничью, и это не шутка. Но в качестве ставки возьмём тотал меньше 2.5 мяча за 1.77. Поболеем за Драгана Стойковича. Если он не отойдёт от своей тактики, его команда сможет показать достойный футбол.

Прогноз на матч Венгрия — Португалия

Сборная Португалии уверенно начала отбор на ЧМ-2026, разгромив в гостях Армению со счётом 5:0. Болельщики раздосадованы, но хотя бы посмотрели на дубль Криштиану Роналду. Ему 40 лет, выступает за «Аль-Наср», однако продолжает забивать. Его одноклубник Жоау Феликс тоже отметился дублем. Так ли низок уровень саудовской лиги, как о нём говорят?

Сборной Венгрии придётся очень тяжело с учётом того, как плохо она действует в обороне. Ожидаемо венгры сыграли вничью с Ирландией в первом матче отбора, но удивила результативность — 2:2. Хотя это больше следствие ошибок как раз в защите. Проблемы в обороне преследуют сборную Венгрии уже давно.

Предлагаем поставить на то, что Португалия победит, через тотал больше 2.5 мяча. Не исключаем голов и со стороны венгров, однако команда Роналду способна забить гораздо больше, чем та же Ирландия. Встреча получится результативной и интересной, а на первые роли могут вновь выйти футболисты из чемпионата Саудовской Аравии. Вот вам и уровень!

Прогноз на матч Азербайджан — Украина

Сборная Азербайджана уже после первого матча отбора на ЧМ-2026 заявила о себе как об аутсайдере группы. Она проиграла Исландии со счётом 0:5. Унизительное поражение от команды, во встрече с которой нужно было брать минимум ничью на выезде, потому что дальше – Украина и Франция. Таким образом, безвыигрышная серия азербайджанцев продлилась до 11 матчей во всех турнирах.

У сборной Украины состав намного серьёзнее, чем у Исландии. Тем более она проиграла предыдущую встречу Франции (0:2). Это ещё повезло, что Анатолий Трубин качественно провёл матч, а Александр Зинченко вообще удивил в защите, получив наивысшую оценку в составе своей сборной. Илья Забарный из «ПСЖ» отыграл всю встречу. Защита у Сергея Реброва хорошая, если смогла сдерживать одно из самых агрессивных нападений. Поэтому с Азербайджаном проблем не должно возникнуть.

Конечно, определённо наблюдается спад в игре многих футболистов команды. В своих клубах, кроме Трубина, никто не даёт уверенного результата. Тот же Артём Довбик растерял форму, но защита Азербайджана его не должна смущать. Предлагаем поставить на победу Украины с форой (-1.5) за 2.55. В два мяча обыграть подавленного соперника — легко!

Прогноз на матч Франция — Исландия

Франция вошла в отбор с уверенной выездной победы в матче с Украиной — 2:0. На 10-й минуте счёт открыл Майкл Олисе после передачи Брэдли Баркола, а под занавес встречи отличился Килиан Мбаппе. Для Мбаппе это был 51-й гол за сборную, он сравнялся с Тьерри Анри и идёт за Оливье Жиру.

Исландия стартовала ещё мощнее — 5:0 дома с Азербайджаном, причём интрига исчезла уже к перерыву. Команда Арнара Гуннлаугссона агрессивно давила после отбора и грамотно пользовалась стандартами. Такой счёт в 1-м туре не случайность, а результат дисциплины и отличной реализации.

Прогноз будет следующим. У Франции лучше темп, глубина скамейки и качество решений в финальной трети. Исландия организованна и опасна на стандартах, однако в открытой игре у хозяев преимуществ больше. Ожидаем контролируемую победу «трёхцветных» с разницей в два-три мяча, но не более того. Французы в принципе не так часто радуют разгромами, а тут ещё и исландцы будут на кураже после 1-го тура.

Экспресс на квалификацию ЧМ-2026 9 сентября 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче Сербия — Англия за 1.77.

тотал меньше 2.5 мяча в матче Сербия — Англия за 1.77. Ставка 2: Португалия победит Венгрию + тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Португалия победит Венгрию + тотал больше 2.5 мяча за 2.20. Ставка 3: Украина победит Азербайджан с разницей минимум в два мяча за 2.55.

Украина победит Азербайджан с разницей минимум в два мяча за 2.55. Ставка 4: Франция обыграет Исландию в два или три мяча за 2.26.

Общий коэффициент: 1.77 х 2.20 х 2.55 х 2.26 = 22.4.