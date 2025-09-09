Экспресс на КХЛ: вторая победа Боба Хартли и привычно результативный «Спартак»

Новый сезон регулярного чемпионата КХЛ пришёл вместе с первым месяцем осени. Сегодня, 9 сентября, пройдут некоторые матчи. Выбрали самые интересные для вас и собрали экспресс.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Северсталь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

У ярославского «Локомотива» новый главный тренер — Боб Хартли. У череповецкой «Северстали» остался Андрей Козырев. На первой неделе регулярки ценность побед максимальна, важно вкатиться в новый сезон в хорошем настроении и не забуксовать.

«Локомотива» взял Кубок Открытия у «Трактора» — 2:1 Б. Сурин открыл счёт, а Берёзкин и Радулов реализовали послематчевые броски. «Северсталь» же оформила сухую выездную победу в матче с «Нефтехимиком» – 5:0, хороший результат для входа в тяжёлую выездную серию.

Хартли делает упор на контроль в нейтральной зоне и дисциплину, а глубина атак даёт «Локомотиву» варианты для концовки. У Козырева «Северсталь» собранна и агрессивна в форчеке, но после 5:0 в Нижнекамске логично ждать «откат» к более плотной, «низовой» игре в матче с более сильным соперником. Прогноз: минимальное преимущество хозяев при умеренном тотале.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Минск

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Красно-белые уже вошли в сезон домашней победой в матче с «Сочи» 4:3. Отличились Александр Беляев, Адам Ружичка, Герман Рубцов и Никита Коростелёв. После матча Алексей Жамнов отметил, что команде ещё предстоит убрать лишний брак. Но понятно, что на своём льду после победы она будет на кураже.

Минское «Динамо» начнёт регулярку именно в Москве под руководством Дмитрия Квартальнова. У «зубров» надёжная вратарская бригада, есть интрига по выбору стартового голкипера — штаб подчёркивал конкуренцию. Однако белорусская команда пока что официальных матчей не проводила.

Ждём темповый старт и высокую значимость большинства. «Спартак» при Жамнове стремится давить высоким форчеком и быстро входить в зону, минчане же компактно защищаются и рассчитывают на броски с трафиком и дисциплину спецбригад. Прогноз: минимальное преимущество хозяев за счёт игрового тонуса и домашнего льда.

Экспресс на матчи КХЛ 9 сентября 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Локомотив» — «Северсталь» за 2.12.

тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Локомотив» — «Северсталь» за 2.12. Ставка 2: «Спартак» обыграет минское «Динамо» за 2.25.

Общий коэффициент: 2.12 х 2.25 = 4.77.