Эквадор — Аргентина. Что отдых для Месси, то тест для команды

10 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира ЧМ-2026, в котором сыграют Эквадор и Аргентина. Встреча состоится на стадионе «Монументаль — Банко Пичинча» в Гуаякиле. Начало — в 2:00 мск. Очки командам уже не нужны. Тогда какого футбола ждать от них? Сейчас разберёмся.

Коэффициенты букмекеров на матч Эквадор — Аргентина 10 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Аргентины можно с коэффициентом 2.45. Шансы сборной Эквадора оценили в 3.40. Ничья идёт с коэффициентом 2.85.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 5.50.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Эквадор — Аргентина (10.09.2025)

Сборная Эквадора успешно отобралась на ЧМ-2026, однако настрой остаётся прежним. Особенно на игру с действующим чемпионом. Главный тренер Себастьян Беккасесе — один из немногих, кто грамотно оценивает возможности своей команды и использует их правильно для достижения нужного результата. Его подопечные не знают поражений на протяжении 10 матчей.

На этом отрезке было всего четыре победы, а все остальные встречи завершились вничью со счётом 0:0. Последние четыре матча Эквадор также играл вничью. Эннер Валенсия в 35 лет уже не тот. Последний раз он забивал ещё в начале апреля этого года за клуб. С тех пор – тишина. Достойной замены ему в сборной нет. Вот и получается, что Беккасесе использует только сильные стороны — защиту.

Последние четыре ничейных результата пришлись на матчи с Чили, Бразилией, Перу и Парагваем. Ни в одном из них эквадорцы не были хуже соперников, смотрелись достойно и даже получали шансы в атаке. Нет реализации. В составе футболисты из топ-5 европейских чемпионатов, однако все они играют в защите — Вильям Пачо («ПСЖ»), Пьеро Инкапье («Арсенал»), Первис Эступиньян («Милан»).

Сборная Аргентины давно решила вопрос с выходом на ЧМ-2026 с первого места. Она набрала 38 очков. На этот момент у Бразилии — 28. Забит 31 мяч и всего девять пропущено. Это серьёзная заявка на защиту титула. Месси наколотил восемь мячей, а Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес — по четыре.

Скорее всего, легендарный Лионель завершит карьеру после чемпионата мира. Встреча с Венесуэлой (3:0) стала для него последней при домашних трибунах. Об этом заявил сам нападающий «Интер Майами». Тогда он оформил дубль. В предстоящей игре его не будет. Лионель Скалони дал заслуженный отдых. Но это не означает, что сопернику будет проще.

Сборная Аргентины идёт на беспроигрышной серии из шести матчей отбора на ЧМ-2026. Победы были добыты в пяти встречах — с Перу (1:0), Уругваем (1:0), Бразилией (4:1), Чили (1:0) и уже упомянутой Венесуэлой (3:0). Одна ничья на этом отрезке — с Колумбией (1:1). Мало кому удавалось прорвать оборону Лионеля Скалони. Там целая россыпь звёздных и надёжных игроков.

Предлагаем поставить на то, что Аргентина не проиграет и не пропустит. Пока нет никаких предпосылок, что атаку сборной Эквадора внезапно прорвёт, да ещё и в матче с таким соперником, который тоже компактно и уверенно обороняется. В отсутствие Месси защита станет ещё крепче. Да и в принципе нет поводов пыхтеть ради победы, ведь для обеих команд отбор фактически уже закончился.

Ставка: Аргентина не проиграет Эквадору и не пропустит за 2.30.