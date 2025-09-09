Боливия — Бразилия. Футболисты «Зенита» используют свой шанс

10 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира ЧМ-2026, в котором сыграют Боливия и Бразилия. Встреча состоится на стадионе «Эстадио Мунисипаль де Эль Альто» в Эль-Альто. Начало — в 2:30 мск. Последний шанс для хозяев, но Анчелотти не из тех, кто делает подарки.

Коэффициенты букмекеров на матч Боливия — Бразилия 10 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Бразилии можно с коэффициентом 2.20. Шансы сборной Боливии оценили в 3.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Боливия — Бразилия (10.09.2025)

Сборная Боливии в крайне непростой ситуации. Она отстаёт от Венесуэлы с седьмого места, дающего право побороться за выход на ЧМ-2026 через стыковые матчи, на одно очко. Впереди последняя игра, в которой нужно побеждать, надеясь, что соперник в параллельной встрече проиграет или сыграет вничью с Колумбией. Но удивить Бразилию кажется чем-то невозможным.

Боливийцы хуже всех выглядят в обороне. Они пропустили 35 мячей в 17 играх. В последнем матче уступили Колумбии со счётом 0:3. Бразильская атака находится примерно на том же уровне. Оскар Вильегас попытается придумать эффективный план, однако любые тренерские задумки могут быть разрушены, потому что нет игроков, способных доставить хлопот фаворитам.

Из знакомых имён разве что Роберто Фернандес из «Акрона», но, несмотря на прочно занятое место в основном составе, от него мало толку. Некоторые позиции тренером постоянно ротируются в поисках лучших сочетаний, а иногда вынужденно из-за травм. Даже позиция голкипера не постоянная. В игре с колумбийцами выбыл один из ключевых защитников, а это очередные изменения в составе. Нет стабильности ни в чём.

Сборная Бразилии свои задачи в отборе на ЧМ-2026 решила, и у Карло Анчелотти появилась возможность поэкспериментировать. Поэтому он отказался от вызова большого числа звёзд и сделал упор на тех, кто действительно голоден до побед.

В последней встрече бразильцы разгромили Чили (3:0). Игроки «Зенита» показали себя с хорошей стороны. Дуглас Сантос провёл на поле весь матч, а Луис Энрике вышел на замену и сделал результативную передачу, которую превратил в гол Лукас Пакета из «Вест Хэма». Забил чилийцам и 18-летний Эстевао Виллиан, выступающий за «Челси».

Жоао Педро, Рафинья, Маркиньос, Алисон Бекер — по именам даже без звёзд «Реала» сборная Бразилии выглядит угрожающе. Плохо для Боливии, что в составе много футболистов, которые будут выбивать вызов на предстоящий чемпионат мира. Все они мотивированы и не собираются отбывать номер.

В очном матче первого круга бразильцы разгромили боливийцев со счётом 5:1. Предлагаем просто поставить на победу сборной Карло Анчелотти за 2.20. Каким бы ни было желание Боливии попасть на ЧМ-2026, его недостаточно, чтобы обыграть мотивированных и свежих футболистов одной из сильнейших национальных команд в мире.

Ставка: Бразилия победит Боливию за 2.20.