Медиаклубы в Кубке России: Смолов и Ари выручают «БроукБойз», а «Амкал» ставит рекорды

В Кубке России осталось два клуба из Медиалиги, на которых лежит большая ответственность. 2DROTS выбыл, проиграв в прошлом раунде «Космосу» (0:1). Борьбу в 1/64 финала Пути регионов продолжат «Амкал» и «БроукБойз». Оба этих клуба не просто идут дальше, но и поднимают интерес к турниру своим способом. О том, смогут ли они сделать ещё один шаг вперёд, узнаем совсем скоро.

«Амкал» жаждет новых рекордов

«Амкал» в Кубке России уже одолел «Квант» (3:1) и «Калугу» (1:0). В прошлой встрече получилось установить два новых рекорда. Во-первых, в стартовом составе вышел экс-игрок НБА Павел Подкользин с ростом 226 см. Во-вторых, 14-летний Василий Гончаров стал самым молодым игроком.

На очереди — «Салют» из Белгорода, показывающий вполне добротный футбол. Он подходит к кубковому матчу с беспроигрышной серией из шести встреч, пять из которых заканчивал победами. Забивает много — 15 мячей на отрезке. Серьёзная проверка для медиаклуба.

«Амкал» вновь пытается поставить рекорд. Судя по сообщениям, глава «Зенита» Александр Медведев может принять участие в матче и стать самым возрастным игроком в истории Кубка России. Ему 70 лет. Также Герман Эль Классико Попков заявил, что собирается пригласить в команду на турнир Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Посмотрим, что из этого выйдет.

«БроукБойз» усиливает состав легендами футбола

У «БроукБойз» футбола больше, чем у «Амкала». Команда серьёзно усилилась во время продвижения в турнире. Начала с победы во встрече с «Орлом» (3:2), отыгравшись с 1:2 в концовке. В минувшей встрече Кубка России одолела «Авангард» из Курска (2:1). Вновь волевая победа. Это в духе Медиалиги. Болельщикам нравятся такие истории.

В прошлом матче дебютировал за «БроукБойз» профессиональный футболист Фёдор Смолов. Он даже сравнял счёт во втором тайме. К игре с «Сатурном» состав медиаклуба пополнил ещё один бывший футболист «Краснодара» — Ари. С такими опытными ветеранами можно рассчитывать на результат. Пусть и краткосрочный.

К тому же соперник в плохой форме. «Сатурн» еле прошёл брянское «Динамо» в прошлом раунде Кубка России в серии пенальти, а в основное время во всех турнирах не выигрывает на протяжении восьми встреч. 14 пропущенных голов за это время. Оборона далеко не эталон, и мотивированный «БроукБойз» должен уверенно вскрывать её.

Прогноз на медиаклубы в Кубке России

«Амкал» делает шоу, ставит рекорды и привлекает внимание зрителей к Пути регионов Кубка России. Это хорошо для турнира, но шоу когда-то должно закончиться. Впереди матч с «Салютом», у которого шансов на победу будет куда больше, ведь он в отличном состоянии. Не спасёт даже директор «Зенита».

«БроукБойз» же интересно усиливается во время Кубка России. Со Смоловым и Ари он выглядит ещё убедительнее. Команда отличается хорошей результативностью и способна вытаскивать встречи на характере в концовке. Это ещё раз указывает на то, что с физической подготовкой у неё полный порядок. Да и соперник «Сатурн» не так страшен. Вот здесь может быть очередная сенсация.

Ставка 1: «Амкал» проиграет «Салюту».

Ставка 2: «БроукБойз» пройдёт «Сатурн».