Экспресс на 8-й тур РПЛ с коэффициентом 156.3: дерби «Динамо» — «Спартак» и все-все-все

«Краснодар» останется первым, но ЦСКА продолжит дышать в спину. А Осинькин сыграет против бывших.

12 сентября матчем между «Рубином» и махачкалинским «Динамо» стартует 8-й тур РПЛ. Завершится он 14 сентября. Центральный матч тура — московское дерби между «Динамо» и «Спартаком». Пока возглавляет таблицу «Краснодар», но сразу три клуба отстают от него всего лишь на одно очко — «Локомотив», «Балтика» и ЦСКА. Вашему вниманию экспресс на все восемь матчей с общим коэффициентом 156.3

Прогноз на матч «Рубин» — «Динамо» Махачкала

Клуб из Казани держится в середине таблицы благодаря Даку. Он забил 6 из 10 голов «Рубина». В остальном всё плачевно. Последние два матча сложились неудачно — поражение от «Спартака» (0:2) и ничья с «Оренбургом» (2:2). «Динамо» из Махачкалы, в свою очередь, набирает очки, даже будучи аутсайдером.

В последнем матче РПЛ махачкалинцы обыграли московское «Динамо» (1:0). Хотя до этого были поражения во встречах с «Зенитом» (0:4) и «Пари НН» (0:2). Однако они плохо играют в гостях и стабильно пропускают. И этим может воспользоваться «Рубин», который явно огорчен последними результатами в РПЛ и постарается реабилитироваться. В Казани забивать два мяча можно.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Оренбург»

«Пари НН» топчется в зоне прямого вылета. Единственная победа была добыта в матче с махачкалинским «Динамо» (2:0). И это 50% от общего количества голов нижегородцев. Последние две встречи первенства проиграны — московскому «Динамо» (0:3) и «Зениту» (0:2). А вот Владимир Слишкович, в свою очередь, может гордиться проделанной с «Оренбургом» работой.

Оренбургская команда готовилась к сезону в Первой лиге и потеряла лидеров, но за семь туров проиграла только дважды. Впечатляет, как выросла результативность клуба в последних встречах с «Акроном» (2:1), «Ахматом» (2:2) и «Рубином» (2:2) в РПЛ, а также с грозненцами (2:1) и «Зенитом» (3:5) в Кубке России. Предлагаем поставить на то, что команда из Оренбурга забьёт больше 1.5 мяча.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Локомотив»

«Ахмат» до прихода на пост главного тренера Станислава Черчесова и после — две разные команды. При бывшем наставнике сборной России грозненцы не знают поражений в РПЛ — победы во встречах с «Зенитом» (1:0), «Крыльями Советов» (3:1) и ничьи с «Оренбургом» (2:2) и «Ростовом» (1:1).

«Локомотив» вызывает чувство гордости, ведь именно здесь развиваются российские футболисты. Сумасшедшая результативность — 18 голов в семи турах РПЛ. Алексей Батраков — лучший бомбардир. Он забил семь мячей и провёл отличные игры за сборную. Но уникальность команды Михаила Галактионова в том, что её игра не строится на одном футболисте.

Остаются вопросы лишь к обороне, которая у клуба из Москвы далека от стабильности. 11 пропущенных мячей тому свидетельство. С учётом атакующего стиля игры команды Черчесова, нас ожидает зрелищный матч. Берём в экспресс ставку на обмен голами в матче «Ахмат» — «Локомотив».

Прогноз на московское дерби «Динамо» — «Спартак»

Когда речь идёт о московском дерби, всё остальное не так важно. Это принципиальное противостояние. У «Динамо» будет дополнительная мотивация от Валерия Карпина. Его бывший клуб «Ростов» всегда становился проблемой для красно-белых. Преимущество по победам была на его стороне.

«Спартак» оживил болельщиков и подарил веру в лучшее благодаря победам в матчах РПЛ с «Рубином» (2:0) и «Сочи» (2:1), а также ничьей с «Зенитом» (2:2). Плюс красно-белые выиграли у «Пари НН» (4:0) в Кубке России. В перерыве команда Деяна Станковича крупно обыграла «МЛ Витебск» (5:0) в товарищеском матче. Со стороны — всё хорошо, но если задуматься — это лёгкий период в календаре.

Предлагаем поставить на то, что «Динамо» не проиграет «Спартаку». Карпин будет не только мотивирован, но ещё и воодушевлён великолепной победой сборной в матче с Катаром (4:1). Проблемы Станковича вновь выйдут наружу.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Акрон»

«Краснодар» идёт к защите чемпионского титула. Хорошо организованная игра в обороне (всего четыре пропущенных гола) и реактивная атака — 18 забитых мячей. Эдуард Сперцян набрал сумасшедший ход — забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Новенькие легионеры тоже дают результат. Только в предстоящей встрече не будет Джона Кордобы. Он был удалён в матче с ЦСКА (1:1).

«Акрон» показывал симпатичный футбол на старте нового сезона, однако последние три матча в РПЛ проиграл — «Оренбургу» (1:2), ЦСКА (1:3) и «Балтике» (0:2). Желание играть в открытый футбол дало обратный эффект. Артём Дзюба — красавчик, уже забил три мяча и сделал две голевые передачи. Однако его стараний часто недостаточно.

Предлагаем взять в экспресс ставку на то, что «Краснодар» выиграет. Вряд ли на выезде у «Акрона» будут шансы зацепить ничью, учитывая последние неудачные выступления. Даже отсутствие Кордобы не скажется на лидере РПЛ.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Сочи»

Эта игра будет особенной. «Сочи» возглавил Игорь Осинькин — экс-наставник «Крыльев Советов». Дебют – сразу против бывшей команды. Ему предстоит тяжёлая работа, ведь в копилке у южан лишь одно очко. Самарцы тоже не в лучшем положении, но у него есть Вадим Раков, забивший 5 из 11 мячей у «крылышек». Он принёс ничью в матче с «Локомотивом» (2:2), прервавшую серию из двух поражений.

«Сочи» в последней встрече со «Спартаком» (1:2) неплохо смотрелся. Оба гола команда пропустила с пенальти, причём упустила ничью в добавленное время. Есть шансы забить самарцам, но вот удержать ворота сухими — вряд ли. Поставим на «обе забьют» за 1.85.

Прогноз на матч «Балтика» — «Зенит»

Кто-то считает «Балтику» лишь «пассажиром» в верхней части таблицы РПЛ, но ей не впервые отвечать критикам. Она уже успела насолить многим фаворитам, кроме «Зенита». Пока команда из Калининграда не знает поражений в РПЛ. Особенно отметим ничьи с московским «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (1:1), победу во встрече со «Спартаком» (3:0).

«Зенит» разогнался после поражения в матче с «Ахматом» (0:1), после чего в чемпионате выиграл у махачкалинского «Динамо» (4:0) и «Пари НН» (2:0), а также сыграл вничью с красно-белыми (2:2). Причём спасся, играя в меньшинстве. Во время перерыва в товарищеском матче победил «Сьон» (5:3), дав волю своей атаке.

Да, некоторые футболисты Сергея Семака были вызваны в сборные, но с такой глубиной состава есть замена каждому. Возможно, упадёт качество игры в обороне, но остановить агрессивную атаку будет невозможно. Поставим на победу «Зенита» за 1.77.

Прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА

ЦСКА вызывает только приятные эмоции. Игра российских молодых футболистов впечатляет даже на уровне сборной. Матвей Кисляк открыл счёт голам за национальную команду в матче с Катаром, Матвей Лукин дебютировал, но травму получил Кирилл Глебов. Клуб не знает поражений в РПЛ, а в последнем матче достойно сыграл с действующим чемпионом «Краснодаром» (1:1).

Поэтому матч с «Ростовом» не вызывает никакого беспокойства. Соперник в ужасной форме, одержал лишь одну победу в первенстве — во встрече с бедным «Пари НН» (1:0). Нет стабильности, плохая игра в обороне и ещё куча проблем, которые не может решить Джонатан Альба.

Прогнозируем победу ЦСКА с коэффициентом 2.00. Даже в гостях подопечные Фабио Челестини не должны ощущать дискомфорт. Добавлять оптимизма им должны воспоминания о финале Кубка России, в котором удалось взять трофей, обыграв «Ростов».

Экспресс на 8-й тур РПЛ

Ставка 1: «Рубин» забьёт минимум два гола махачкалинскому «Динамо» за 2.40.

Ставка 2: «Оренбург» забьёт минимум два гола «Пари НН» за 2.40.

Ставка 3: обе забьют в матче «Ахмат» — «Локомотив» за 1.85.

Ставка 4: московское «Динамо» не проиграет «Спартаку» за 1.60.

Ставка 5: «Краснодар» победит «Акрон» за 1.40.

Ставка 6: обе забьют в матче «Крылья Советов» — «Сочи» за 1.85.

Ставка 7: «Зенит» победит «Балтику» за 1.77.

Ставка 8: ЦСКА победит «Ростов» за 2.00.

Общий коэффициент: 2.40 х 2.40 х 1.85 х 1.60 х 1.40 х 1.85 х 1.77 х 2.00 = 156.3.