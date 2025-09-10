Кто выиграет Лигу Европы — 2025/2026: два экс-тренера «Спартака» и действующий чемпион

24 сентября стартует общий этап Лиги Европы — 2025/2026, в котором примут участие 36 команд. Финал состоится в Стамбуле 20 мая 2026 года. Действующим победителем турнира является английский «Тоттенхэм». Пришло время узнать фаворитов, оценить шансы клубов и ознакомиться с прогнозами букмекеров.

Пятая победа Унаи Эмери?

Букмекеры считают, что Лигу Европы может выиграть «Астон Вилла». Поставить на это событие можно с коэффициентом 7.00. В минувшем сезоне она участвовала в Лиге чемпионов и выбыла в четвертьфинале, уступив «ПСЖ» (1:3 и 3:2). Новый розыгрыш АПЛ начался неудачно для команды, однако главный фактор, почему этот клуб в числе главных фаворитов — Унаи Эмери.

В Лиге Европы он как рыба в воде. Четыре раза испанский специалист выигрывал титул: трижды – с «Севильей» и в последний раз – с «Вильярреалом». Но то было с испанскими клубами, а как будет с английским, покажет только время. И удержится ли испанец в «Астон Вилле» надолго с учётом того, что он начал сезон с ничьей и двух поражений? Его подопечные ещё даже не открыли счёт своим голам в АПЛ.

Опыт Гасперини должен помочь римлянам

Поставить на то, что «Рома» выиграет Лигу Европы, можно с коэффициентом 9.00. В прошлом розыгрыше еврокубкового турнира римляне выбыли в 1/8 финала, не справившись с «Атлетиком». Нестабильная игра часто мешает клубу брать трофеи.

Летом римлян возглавил Джан Пьеро Гасперини, который уже побеждал в Лиге Европы в сезоне-2023/2024 с другим итальянским клубом — «Аталантой». Возможно, его опыт будет полезен, однако даже на общем этапе у «Ромы» непростые соперники — «Лилль», «Рейнджерс», «Селтик», «Ницца» и «Штутгарт».

Финалист Лиги конференций и растущий английский клуб

Поставить на то, что «Бетис» выиграет Лигу Европы, можно за 11.00. Столько же дают на триумф «Ноттингем Форест». Испанский клуб в прошлом сезоне был близок к тому, чтобы взять трофей Лиги конференций, но в финале проиграл «Челси» (1:4). Севильцы всегда упорно следуют цели и являются крайне неудобным соперником, но в их успех верится с трудом. Другие клубы поинтереснее.

Тот же «Ноттингем Форест», которому предстоит встретиться с «Бетисом» уже на общем этапе. Английский клуб впервые за 30 лет сыграет в еврокубках. Небольшие проблемы на старте АПЛ привели к увольнению Нуну Эшпириту Санту. Реакция руководства моментальная. Новый тренер — Ангелос Постекоглу, который в прошлом сезоне выиграл трофей с «Тоттенхэмом». Почему бы с ним не совершить прорыв? Опыт-то есть!

Тёмные лошадки Лиги Европы

Победа «Болоньи» в Лиге Европы оценена коэффициентом 15.00. Обладатель Кубка Италии заметно прибавил, а в межсезонье оформил переход Чиро Иммобиле, который тут же получил травму и выбыл из строя. Хорошая команда, играющая в неудобный для соперников современный футбол, но до таких трофеев ещё не доросла.

Намного интереснее вариант с триумфом «Порту» (17.00). «Драканы» выигрывали Лигу Европы дважды, однако в последнее время ушли в тень даже в чемпионате Португалии. Но этот сезон начали уверенно — с четырёх побед подряд, в том числе обыграв «Спортинг». Отпугивает только Франческо Фариоли во главе команды, однако он амбициозен и мечтает выиграть свой первый в карьере трофей. Дойти до финала (8.00) вполне реально.

Точно не финалисты

Победа «Штутгарта» в Лиге Европы идёт за 15.00. Амбициозная молодая команда, тренер которой ставит быстрый и атакующий футбол. Немного отвлёкся, а она уже открыла счёт. Но уход Ника Вольтемаде и других лидеров может критически сказаться на «швабах».

«Фенербахче» (50.00) со своим мощным составом мог бы составить конкуренцию фаворитам, но в команде много возрастных футболистов, подверженных травмам. Плюс Моуринью отправлен в отставку, а как будет с новым тренером — пока загадка. Турецкий клуб дал шанс Доменико Тедеско — экс-тренеру «Спартака», который особо ничего не показал в сборной Бельгии. Многого ждать от него не приходится.

Что до россиян, то шансы ПАОКа с Чаловым и Оздоевым оценили в 200.0. Это очень высокий коэффициент. Выход в плей-офф — легко, соперники на общем этапе подходящие. Вот только финал — за гранью фантастики с нынешними результатами.

Ставка 1: «Порту» выиграет Лигу Европы за 17.00.

Ставка 2: «Ноттингем Форест» выйдет в финал за 5.50.