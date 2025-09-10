Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд: подняться на два веса и выиграть — это фантастика

В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе состоится вечер профессионального бокса, который возглавит самый ожидаемый бой последних лет. Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес сразится с бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях Теренсом Кроуфордом.

Трансляцию турнира планирует показать Netflix, начало — в 3:00 мск. Ну а главный бой стартует не раньше 7:00.

Букмекеры не видят явного фаворита, но отдают предпочтение мексиканцу. Сделать ставку на победу Альвареса можно с коэффициентом 1.68. Шансы Кроуфорда оценили котировкой 2.40. Пари на ничью доступно за 14.50.

Аналитики считают, что бой продлится всю запланированную дистанцию. Поставить на такое развитие событий можно за 1.32. На досрочное завершение поединка предлагают котировку 3.25.

Прогноз на бой Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (14.09.2025)

Уму непостижимо, на какой риск идёт Теренс Кроуфорд. Ему предстоит провести бой даже не в соседней категории, а на два веса выше! 99,9% боксёров в такой ситуации были бы статистами. Однако Кроуфорд — особая история. Если кто и способен победить Канело при таких исходных данных, так это он.

Да, непонятно, как скажется набор массы на скорости Теренса, но он всё равно должен быть быстрее соперника. Движение — ключ к победе, по-другому ему не победить. При этом нельзя не отметить очень высокий бойцовский IQ американца. Эксперты отмечают его умение адаптироваться к сопернику и находить слабые стороны прямо по ходу поединка. К тому же Теренс может одинаково эффективно боксировать из двух стоек. Такие спортсмены — «штучный товар».

К тому же Канело, как модно говорить, «уже не тот». В своих последних боях мексиканец спокойно и уверенно переигрывал соперников, которые по классу уступали ему настоящую пропасть. Можно сказать, что Канело было просто скучно. Однако время не щадит никого, и спад, конечно, есть.

Что же получается, Кроуфорд победит? Нет, всё-таки в этом есть большие сомнения. При всех его классных качествах ему придётся ещё и защищаться, а ударная мощь у более крупного Канело станет испытанием для Теренса. К тому же, как мы уже сказали, непонятно, как скажется на американце набор веса. Без большого преимущества в скорости у него ничего не получится.

Да и сам Альварес должен быть другим. Бой с Кроуфордом должен возбудить его сильнее, чем последние три-четыре поединка, вместе взятые. Поэтому и в плане готовности к бою, и в плане активности в ринге Сауль наверняка будет ближе к лучшим своим образцам. По крайней мере, те, кто видит тренировки Канело, говорят, что он настроен очень серьёзно.

Вот и получается — размер против скорости. И при всём восторге от Кроуфорда мы склоняемся к победе Канело. Конечно, решением, вероятно, всё будет очень близко, но две весовые категории — это очень много.

Ставка: победа Альвареса за 1.68.