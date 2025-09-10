Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

СКА — Трактор, 11 сентября 2025 года, прогноз на матч КХЛ, смотреть онлайн, прямая трансляция, во сколько начало, голы, счёт

СКА — «Трактор»: Ларионов и Гру найдут, где разбежаться
Алексей Анисимов
СКА — «Трактор»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Голов будет достаточно.

Петербургский СКА и челябинский «Трактор» сыграют в четверг, 11 сентября, в Санкт-Петербурге на льду «Ледового дворца». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это одна из центральных вывесок недели — гранд Западной конференции против претендента на титул из Восточной конференции.

Коэффициенты на матч КХЛ СКА — «Трактор» 11 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах явного фаворита не выделяют. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.35, а победа «Трактора» по итогам трёх периодов оценивается в 2.50. Разница в вероятности составляет приблизительно 2%.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.70 (ничья в основное время). Вместе с тем аналитики не сомневаются в высокой результативности: тотал меньше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.60, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.47.

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Трактор» (11.09.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Старт у петербуржцев нервный. В день открытия команда Игоря Ларионова уступила «Шанхайским Драконам» со счётом 4:7, а затем проиграла «Торпедо» в овертайме — 2:3 ОТ. В обоих матчах вела отрезками игру, но проваливалась без шайбы и в дисциплине. Это место для корректировок перед встречей с челябинцами. Одно набранное очко из четырёх возможных добавляет мотивации перезагрузиться» дома.

«Трактор» вошёл в сезон через Кубок Открытия, однако уступил «Локомотиву» в серии буллитов — 1:2 Б. Затем проиграл «Барысу» в овертайме, а первую победу одержал накануне в Нижнекамске — 4:3. Решающую шайбу на последней минуте забросил Михаил Григоренко. Контрастная динамика — от «низовой» и вязкой игры к результативному матчу. Важная деталь: челябинцам снова не поможет дисквалифицированный Джош Ливо.

Материалы по теме
Экспресс на 8-й тур РПЛ с коэффициентом 156.3: дерби «Динамо» — «Спартак» и все-все-все
Экспресс на 8-й тур РПЛ с коэффициентом 156.3: дерби «Динамо» — «Спартак» и все-все-все

Тренерское противостояние в предстоящем матче вполне прозрачно. У СКА теперь есть Игорь Ларионов, за результаты «Трактора» же второй сезон подряд отвечает Бенуа Гру. Перестройка петербуржцев под позиционный контроль и быстрые смены ещё не устоялась, в то время как система Гру даёт структурность и особое внимание к спецбригадам. То есть новая идея у хозяев против уже выученной дисциплины у гостей.

У СКА в матче с «Торпедо» забивали Николай Голдобин и Сергей Плотников. Гол последнего — полезный сигнал для большинства, ведь он был забит в формате 5х4. При этом линия обороны потеряла Андрея Педана и Никиту Зайцева (оба в списке травмированных), что отражается на надёжности у своих ворот. У «Трактора» на кураже могут быть Григоренко и Глотов – после дублей в Нижнекамске.

Материалы по теме
Кто выиграет Лигу Европы — 2025/2026: два экс-тренера «Спартака» и действующий чемпион
Кто выиграет Лигу Европы — 2025/2026: два экс-тренера «Спартака» и действующий чемпион

Ждём сдержанный первый период и осторожную работу на чужой синей. СКА попытается нагрузить соперника длинными сменами и вторыми волнами, «Трактор» может гасить темп через нейтральную зону и играть вертикально после перехватов. У хозяев есть ресурсы для позиционного давления, у гостей — хорошая игра на подборе. Если петербуржцы уберут лишние удаления, матч быстрее уйдёт к их сценарию.

Прогноз: близкая игра, разбитая на детали, с небольшим преимуществом своей площадки. Однако в качестве ставки можно было бы рассмотреть высокую результативность, а именно тотал каждой команды больше 1.5 шайбы. Вариант посмелее — 1Х через тотал больше 4.5 шайбы. Пока что никто не показывал надёжной игры в обороне на старте сезона, все пропускают много. А петербуржцы могут оказаться сильнее за счёт домашней атмосферы.

Ставка: СКА не проиграет «Трактору» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.07.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android