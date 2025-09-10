СКА — «Трактор»: Ларионов и Гру найдут, где разбежаться

Петербургский СКА и челябинский «Трактор» сыграют в четверг, 11 сентября, в Санкт-Петербурге на льду «Ледового дворца». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это одна из центральных вывесок недели — гранд Западной конференции против претендента на титул из Восточной конференции.

Коэффициенты на матч КХЛ СКА — «Трактор» 11 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах явного фаворита не выделяют. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.35, а победа «Трактора» по итогам трёх периодов оценивается в 2.50. Разница в вероятности составляет приблизительно 2%.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.70 (ничья в основное время). Вместе с тем аналитики не сомневаются в высокой результативности: тотал меньше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.60, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.47.

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Трактор» (11.09.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Старт у петербуржцев нервный. В день открытия команда Игоря Ларионова уступила «Шанхайским Драконам» со счётом 4:7, а затем проиграла «Торпедо» в овертайме — 2:3 ОТ. В обоих матчах вела отрезками игру, но проваливалась без шайбы и в дисциплине. Это место для корректировок перед встречей с челябинцами. Одно набранное очко из четырёх возможных добавляет мотивации перезагрузиться» дома.

«Трактор» вошёл в сезон через Кубок Открытия, однако уступил «Локомотиву» в серии буллитов — 1:2 Б. Затем проиграл «Барысу» в овертайме, а первую победу одержал накануне в Нижнекамске — 4:3. Решающую шайбу на последней минуте забросил Михаил Григоренко. Контрастная динамика — от «низовой» и вязкой игры к результативному матчу. Важная деталь: челябинцам снова не поможет дисквалифицированный Джош Ливо.

Тренерское противостояние в предстоящем матче вполне прозрачно. У СКА теперь есть Игорь Ларионов, за результаты «Трактора» же второй сезон подряд отвечает Бенуа Гру. Перестройка петербуржцев под позиционный контроль и быстрые смены ещё не устоялась, в то время как система Гру даёт структурность и особое внимание к спецбригадам. То есть новая идея у хозяев против уже выученной дисциплины у гостей.

У СКА в матче с «Торпедо» забивали Николай Голдобин и Сергей Плотников. Гол последнего — полезный сигнал для большинства, ведь он был забит в формате 5х4. При этом линия обороны потеряла Андрея Педана и Никиту Зайцева (оба в списке травмированных), что отражается на надёжности у своих ворот. У «Трактора» на кураже могут быть Григоренко и Глотов – после дублей в Нижнекамске.

Ждём сдержанный первый период и осторожную работу на чужой синей. СКА попытается нагрузить соперника длинными сменами и вторыми волнами, «Трактор» может гасить темп через нейтральную зону и играть вертикально после перехватов. У хозяев есть ресурсы для позиционного давления, у гостей — хорошая игра на подборе. Если петербуржцы уберут лишние удаления, матч быстрее уйдёт к их сценарию.

Прогноз: близкая игра, разбитая на детали, с небольшим преимуществом своей площадки. Однако в качестве ставки можно было бы рассмотреть высокую результативность, а именно тотал каждой команды больше 1.5 шайбы. Вариант посмелее — 1Х через тотал больше 4.5 шайбы. Пока что никто не показывал надёжной игры в обороне на старте сезона, все пропускают много. А петербуржцы могут оказаться сильнее за счёт домашней атмосферы.

Ставка: СКА не проиграет «Трактору» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.07.