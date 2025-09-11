Третье поражение Кудашова и «Динамо»: экспресс на КХЛ

Новый сезон регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги набирает обороты. Участники провели по две-три встречи, но всё только начинается. Сегодня, 11 сентября, пройдут некоторые матчи, выбрали самые интересные из них и собрали в экспресс.

Прогноз на матч «Металлург» — «Динамо» Москва

Стартовый тонус чуть лучше у хозяев. «Металлург» открыл сезон победой в матче с «Ак Барсом» в серии буллитов (4:3 Б), а затем в овертайме уступил «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ). Это три очка из четырёх возможных. У «Динамо» лишь одно очко после двух поражений — 2:6 от ЦСКА и 2:3 Б от «Сочи» при 2:0 по ходу встречи. Такой фон прямо влияет на психологию.

Реакция Андрея Разина на овертайм с уфимцами была жёсткой. Это важный сигнал: в следующей игре «Металлург» должен быть дисциплинированнее. У «Динамо» проблемы специфичны. С ЦСКА команда Алексея Кудашова уступила в скорости и в игре без шайбы, с «Сочи» при 2:0 москвичи отдали инициативу и пропустили в меньшинстве 3х5.

Очные встречи в последних сезонах – без тотального перевеса одной из команд, но фактор своей площадки заметен. В прошлом регулярном чемпионате обменялись домашними победами. Это аргументы в пользу сценария, при котором может быть равенство по моментам, а исход решат детали. Считаем, что в предстоящей встрече сильнее должны оказаться магнитогорцы.

Прогноз на матч СКА — «Трактор»

Старт у петербуржцев нервный. В день открытия команда Игоря Ларионова уступила «Шанхайским Драконам» со счётом 4:7, а затем проиграла «Торпедо» в овертайме — 2:3 ОТ. В обоих матчах вела отрезками игру, но проваливалась без шайбы и в дисциплине. «Трактор» вошёл в сезон через Кубок Открытия, однако уступил «Локомотиву» в серии буллитов — 1:2 Б. Затем проиграл «Барысу» в овертайме, а первую победу одержал накануне в Нижнекамске — 4:3.

Тренерское противостояние в предстоящем матче вполне прозрачно. У СКА теперь есть Игорь Ларионов, за результаты «Трактора» второй сезон подряд отвечает Бенуа Гру. Перестройка петербуржцев под позиционный контроль и быстрые смены ещё не устоялась, в то время как система Гру даёт структурность и особое внимание к спецбригадам. То есть новая идея у хозяев против отточенной дисциплины у гостей.

Ждём сдержанный первый период и осторожную работу на чужой синей. СКА попытается нагрузить соперника длинными сменами и вторыми волнами, «Трактор» сможет гасить темп через нейтральную зону и играть вертикально после перехватов. Однако в качестве ставки можно рассмотреть голы. Пока что ни одна из команд не показывала надёжной игры в обороне на старте сезона, пропускают много. А петербуржцы могут быть сильнее за счёт домашней атмосферы.

Экспресс на матчи КХЛ 11 сентября 2025 года

Общий коэффициент: 2.19 х 2.07 = 4.53.