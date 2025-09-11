Медиаклуб останется в Кубке России. Спасибо Фёдору Смолову!

Если «БроукБойз» справятся с массовым отравлением, то «Сатурн» не страшен.

Сегодня, 11 сентября, пройдут матчи Пути регионов Кубка России. Отдельное внимание стоит уделить выступлениям медиаклубов, которые привлекают дополнительное внимание к турниру. А чтобы было ещё интереснее, собрали для вас экспресс.

Прогноз на матч «Амкал» — «Салют» Белгород

«Амкал» в Кубке России уже одолел «Квант» (3:1) и «Калугу» (1:0). В прошлой встрече получилось установить два новых рекорда. Во-первых, в стартовом составе вышел экс-игрок НБА Павел Подкользин ростом 226 см – и стал самым высоким профессиональным футболистом в истории. Во-вторых, 14-летний Василий Гончаров стал самым молодым игроком.

На очереди — «Салют» из Белгорода, показывающий вполне добротный футбол. Команда подходит к кубковому матчу с беспроигрышной серией из шести встреч, пять из которых заканчивались победами. Забивают белгородцы много — 15 мячей на отрезке. Серьёзная проверка для медиаклуба.

«Амкал» вновь попытается установить рекорд. Судя по сообщениям, экс-глава «Зенита» Александр Медведев может принять участие в матче и стать самым возрастным игроком в истории Кубка России. Ему 70 лет. Также Герман «Эль Классико» Попков заявил, что собирается пригласить в команду Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Посмотрим, что из этого выйдет.

Но вряд ли что-то путное. «Амкал» делает шоу, ставит рекорды и привлекает внимание зрителей к Пути регионов Кубка России. Это хорошо для турнира, однако шоу когда-то должно закончиться. У «Салюта» шансов на победу будет куда больше, ведь команда в отличном состоянии.

Прогноз на матч «Леон Сатурн» — «БроукБойз»

У «БроукБойз» футбола больше, чем у «Амкала». Команда серьёзно усилилась по ходу продвижения в турнире. Начала с победы во встрече с «Орлом» (3:2), отыгравшись с 1:2 в концовке. В предыдущей встрече Кубка России одолела курский «Авангард» (2:1). Вновь волевая победа. Это в духе Медиалиги. Болельщикам нравятся такие истории.

В прошлом матче за «БроукБойз» дебютировал Фёдор Смолов. Он даже сравнял счёт во втором тайме. Пока что Смолов готовится к новому раунду. Кроме того, к игре с «Сатурном» состав медиаклуба пополнил ещё один бывший футболист «Краснодара» — Ари. С такими опытными ветеранами можно рассчитывать на результат. Пусть и краткосрочный.

К тому же соперник в плохой форме. «Сатурн» еле-еле прошёл брянское «Динамо» в прошлом раунде Кубка России – в серии пенальти, а в основное время во всех турнирах не выигрывает на протяжении восьми встреч. 14 пропущенных голов за это время. Оборона далеко не эталон, и мотивированные «БроукБойз» должны уверенно вскрывать её. Если, конечно, игра не будет перенесена из-за массового отравления у «БроукБойз».

Экспресс на Кубок России 11 сентября 2025 года

