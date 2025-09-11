«Байер» — «Айнтрахт». После Эрика тен Хага тяжело восстановиться

У Каспера Юльманна будет много работы, а клуб из Франкфурта уже набрал ход.

12 сентября 2025 года в матче 3-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Байер» и «Айнтрахт». Встреча состоится на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Начало — в 21:30 мск. Каспер Юльманн принялся исправлять всё, что испортил Эрик тен Хаг.

Коэффициенты букмекеров на матч «Байер» — «Айнтрахт» 12 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Леверкузена. Поставить на победу «Байера» можно с коэффициентом 2.30, а шансы «Айнтрахта» оценили в 2.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.47. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 8.50.

Прогноз на матч 3-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Айнтрахт» (12.09.2025)

Ещё до старта Бундеслиги не укладывалось в голове назначение Эрика тен Хага в «Байер». Тренер, который привёл в плохое состояние «Манчестер Юнайтед», никак не сопоставим с тем футболом, что демонстрирует немецкий клуб. Терпение руководства лопнуло очень быстро. Поражение в матче с «Хоффенхаймом» (1:2) и ничья с «Вердером» (3:3) привели к увольнению нидерландца.

Команду из Леверкузена экстренно принял Каспер Юльманн, запомнившийся своей работой со сборной Дании. Правда, последний год он оставался без работы, но с радостью принял такое предложение. Однако как при Хаби Алонсо в «Байере» уже точно не будет. Датчанин знаменит тем, что не боялся экспериментировать как с составом, так и с тактической расстановкой. В сборной это позволительно, но с клубом – не всегда.

Также не забываем, насколько сильно поредел состав команды за лето. Многих лидеров уже нет, а новички ещё не до конца понимают, чего от них ждут. Хорошо, что остался Патрик Шик, который оформил дубль в ворота «Вердера». Купленный у ПСВ Малик Тилльман тоже отличился в том матче. Юльманн может на них рассчитывать, но в защите на индивидуальном мастерстве далеко не уедешь. Работы будет много.

«Айнтрахту» повезло больше. Получилось сохранить стабильность прошлого сезона и главного тренера. Два матча — две убедительные победы. Были обыграны «Вердер» (4:1) и «Хоффенхайм» (3:1). Интересно, что на старте соперники у франкфуртцев и леверкузенцев совпали.

Пока сложно заменить Уго Экитике, перешедшего в «Ливерпуль», однако даже это не сказалось на результативности. На его позиции был проверен купленный у «Майнца» Жонатан Буркардт, но он в первой же игре получил травму. В последней встрече его заменил Элье Ваи.

Очень хорошо проявили себя молодые таланты — 19-летний Джан Йылмаз Узун (2+2) и 20-летний Жан-Маттео Баойя (2+1). Купленный у «Фрайбурга» японец Рицу Доан оформил дубль в матче с «Хоффенхаймом». Всё благодаря гибкости тренера. Он свободно адаптирует схему под конкретные ситуации и умеет извлекать максимум из своих подопечных.

С таким составом команда может позволить себе играть в агрессивный футбол. Предлагаем поставить на то, что «Айнтрахт» не проиграет «Байеру», через тотал больше 2.5 мяча. Пока Каспер Юльманн будет прибираться за Эриком тен Хагом, уйдёт немало времени. А команда из Франкфурта уже в полной готовности и обороты не сбавит.

Ставка: «Айнтрахт» не проиграет «Байеру» + тотал больше 2.5 мяча за 2.65.