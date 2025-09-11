«Севилья» — «Эльче». Похоже, ЦСКА повезло вдвойне

12 сентября 2025 года в матче 4-го тура испанской Примеры сыграют «Севилья» и «Эльче». Встреча состоится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Начало — в 22:00 мск. Хозяевам пора бы набрать форму, а гостям хорошо бы её не растерять.

Коэффициенты букмекеров на матч «Севилья» — «Эльче» 12 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Севильи» можно с коэффициентом 2.00, а шансы «Эльче» оценили в 3.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.50.

Прогноз на матч 4-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Эльче» (12.09.2025)

Пока нельзя с уверенностью сказать, что Матиас Алмейда, которому летом делал предложение ЦСКА, подходит под задачи «Севильи». Команду необходимо вернуть на прежний уровень после ужасного прошлого сезона. Пока не похоже, что у тренера это получается. После двух поражений в матчах с «Атлетиком» (2:3) и «Хетафе» (1:2) впервые удалось выиграть — у «Жироны» (2:0).

Создаются моменты, есть голы, однако защите не хватает надёжности. Первая в сезоне победа мало о чём говорит, потому что дела у каталонского клуба заметно хуже. Усиление в виде нападающего Алексиса Санчеса должно помочь «Севилье». Даже если не забитыми голами, то опытом точно. Чилиец может дебютировать уже в предстоящей встрече, но вряд ли в стартовом составе.

В прошлом матче присоединился к клубу Альфонсо Гонсалес и сразу же забил гол. Рубен Варгас набрал шикарную форму, сделав две результативные передачи в игре с «Жироной», а затем столько же — за сборную Швейцарии, однако успеет ли он вернуться? Появились слухи об интересе к Хакиму Зиешу. Но напрашиваются совсем другие трансферы — в защиту. Выбор в воротах в пользу Эрьяна Нюланда, который и в прошлом сезоне был плоховат, вызывает беспокойство.

А ещё ухудшает ситуацию переполненный лазарет Матиаса Алмейды. Плюс в минувшей игре травмировался Чидера Эджуке. Работать приходится с тем, что есть. Впереди непростой соперник. «Эльче» под руководством Эдера Сарабии вышел в Примеру и с ходу показал уверенный футбол. Ни в одном из трёх матчей он не проиграл — были ничьи с «Бетисом» (1:1) и «Атлетико» (1:1), а в прошлой встрече удалось победить «Леванте» (2:0).

Несмотря на свободные зоны, команда уверенно обороняется за счёт быстрых перехватов и успешных отборов. За лето она не сильно потратилась на трансферы, однако усилилась точечно. Альваро Родригес, потенциал которого всё ещё не раскрыт, сделал две результативные передачи. У него присутствуют задатки лидера.

Дополнительная мотивация будет у Рафаэля Мира, автора двух мячей в этом сезоне, который был взят в аренду как раз у «Севильи». Почти все новички очень быстро заиграли в «Эльче» и стали приносить результат. Благодаря хорошему владению мячом и индивидуальным качествам игроков у клуба может получиться испортить настроение сопернику.

Предлагаем поставить на то, что «Эльче» не проиграет «Севилье», за 1.82. Сразу на всех футболистов Матиас Алмейда рассчитывать не может, да и дыры в обороне никак не залатать. Подопечные Эдера Сарабии действуют намного интереснее «Жироны» как в обороне, так и в нападении. Плюс сыграет роль дополнительная мотивация Рафаэля Мира. Да и Родригес в любой момент может выдать лучший матч.

Ставка: «Эльче» не проиграет «Севилье» за 1.82.