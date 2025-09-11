«Торпедо» — «Волга». Может, хотя бы в этот раз всё получится?

12 сентября 2025 года в матче 10-го тура Первой лиги сыграют «Торпедо» из Москвы и «Волга» из Ульяновска. Встреча состоится на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 19:00 мск. Может быть, Сергей Жуков в состоянии разбудить автозаводцев?

Коэффициенты букмекеров на матч «Торпедо» — «Волга» 12 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Торпедо» можно с коэффициентом 1.67, а шансы «Волги» оценили в 4.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.13. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Москвы за 6.00.

Прогноз на матч 10-го тура Первой лиги «Торпедо» — «Волга» (12.09.2025)

«Торпедо» стало антигероем нового сезона Первой лиги. Как команда собиралась выступать в РПЛ с такой игрой — непонятно. Прошло уже девять туров, а у неё всего одна победа, добытая чудом в матче с «Уралом» (1:0). Эффект увольнения Олега Кононова? Возможно, но после этого пошёл отсчёт очередной безвыигрышной серии. Длится она четыре встречи.

За это время клуб из Москвы уступил «Ротору» (0:3) и «Родине» (0:3), а вничью сыграл с «Уфой» (0:0) и «КАМАЗом» (1:1). Результат матча с командой из Набережных Челнов пришёлся на исполняющего обязанности тренера Сергея Жукова, который ранее работал с молодёжкой в системе автозаводцев. Он отметил, что у его подопечных не хватало хладнокровия в завершении атак и нет организованности.

Также он сказал, что у футболистов должен быть торпедовский дух. Такие речи могут мотивировать игроков. И действительно, соперник остался в меньшинстве, а инициатива полностью перешла к «Торпедо» во втором тайме. Шесть попаданий в створ за 45 минут, однако всего один забитый мяч. Да и тот — автогол. Посмотрим, что будет дальше.

«Волга» вполне удобный соперник, потому что в гостях показывает плохие результаты. В этом сезоне она не выиграла ни одной из четырёх встреч на выезде — были ничья с «Чайкой» (1:1) и поражения в матчах с «Челябинском» (0:1), «Уралом» (0:4) и «Шинником» (0:2). Пока ей тяжело окончательно адаптироваться после возвращения в Первую лигу. Этим нужно пользоваться.

На домашнем стадионе клуб из Ульяновска демонстрирует характер, выиграл даже у тульского «Арсенала» (2:1) и «СКА-Хабаровск» (1:0). Поэтому сильно недооценивать его не стоит. Действовать строго от обороны получается далеко не всегда, поэтому главный тренер Михаил Белов продолжает проводить частичную ротацию.

Это касается даже вратарской позиции. В прошлой встрече наставник вернул более опытного Алексея Кеняйкина, после того как молодой Владимир Шайхутдинов пропустил шесть мячей в трёх играх подряд. Да, он сыграл «на ноль» с хабаровским клубом, но ведь и ударов в створ не было. Отсутствует стабильность во всём.

Можно сказать, что «Волга» — команда настроения. Предлагаем поставить на победу «Торпедо» через тотал меньше 3.5 мяча. У московского клуба появится реальный шанс добыть вторую победу в сезоне. Сергей Жуков усмотрел все ошибки своих подопечных и постарается их разобрать вместе с ними.

Ставка: «Торпедо» победит «Волгу» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.15.