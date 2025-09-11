«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: Козлов и Заварухин не станут сбавлять темп

Пока что меньше двух шайб за игру у соперников не было.

12 сентября на «Уфа-Арене» местный «Салават Юлаев» принимает екатеринбургский «Автомобилист». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Для екатеринбуржцев это третий выезд подряд. Прошлый был в Казань, где они устроили фейерверк голов. Факторы плотного графика и дороги, разумеется, сыграют свою роль.

Букмекеры в своих прогнозах дают небольшой перевес гостям. Поставить на победу «Салавата Юлаева» можно с коэффициентом 2.90, в то время как успех «Автомобилиста» в основное время идёт за 2.15. Овертайм оценивается в 4.60.

Эксперты также считают, что встреча получится результативной. Тотал больше 4.5 шайбы предлагается за 1.68, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Если каждая сторона забросит минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.75.

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист» (12.09.2025)

Старт уфимцев получился рваным. Обидное поражение со счётом 3:4 в Нижнем Новгороде и характерная победа со счётом 3:2 в овертайме в Магнитогорске. Команда Виктора Козлова пока больше берёт дисциплиной без шайбы и терпением в чужой зоне, где важны смены и реализация вторых моментов. Домашний лёд должен добавить темпа.

В обороне у хозяев есть тонкое место. Алексей Василевский только вышел на бесконтактные тренировки после операции — до полноценной игры ещё шаг. Это чуть сокращает варианты у Козлова и повышает цену каждой ошибки в своей зоне. При этом нападающий Александр Жаровский пропускал выезды и находится под вопросом.

«Автомобилист» после стартовой осечки с «Ладой» (3:4) быстро прибавил. В Казани забросил «Ак Барсу» шесть шайб (6:3). Отличились Буше, Да Коста, Денежкин, и дублем отметился Горбунов. Лидеры в огне, бросают много и точно. В таких условиях гости опасны даже при равной игре. Однако снова пропустили много. Если тольяттинцы забросили четырежды, то казанцы на этот раз — трижды. К обороне есть вопросы.

Кроме того, есть и потери в составе. Кёртис Волк выбыл после столкновения в начале сентября, ориентир по срокам — около октября. Это бьёт по вбрасываниям и розыгрышам. Хотя нынешняя форма звена Да Косты с Буше эту дыру частично закрывает. Важнее, чтобы команда избегала лишних удалений.

Ключ к матчу простой — дисциплина. У гостей большинство уже работает, в Казани Да Коста забил при «5 на 4». Хозяевам важно не садиться на штраф и плотнее играть перед воротами, иначе соперник накажет с добиваний. Первый гол сильно изменит сценарий. Кто поведёт, тот и завладеет инициативой.

Игра ожидается близкая, но результативная. По качеству моментов чуть лучше смотрятся гости. Однако мы бы ждали голы, как минимум по два с каждой стороны. Пока что такой вариант играет во всех встречах команд на стартовом отрезке нового сезона КХЛ.

Ставка: «Салават Юлаев» и «Автомобилист» забросят минимум по две шайбы за 1.75.