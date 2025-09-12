«Рубин» набирает очки, «Байер» восстанавливается после тен Хага: экспресс на футбол

Международная сентябрьская пауза позади, возвращаемся к клубному футболу. Сегодня, 12 сентября, пройдут матчи не только в топовых европейских чемпионатах, но и в Российской Премьер-Лиге. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Рубин» — «Динамо» Махачкала

Подопечные Рашида Рахимова держатся в верхней половине, набрав 11 очков за семь туров и сыграв вничью 2:2 в Оренбурге перед паузой. В атаке главный рычаг — это форма Мирлинда Даку. Его дубль в ворота «Сочи» стал маркером того, как «Рубин» за счёт мощи «девятки» продавливает оборону соперников дома. Да и «Оренбургу» дважды на выезде тоже он забил. Это придаёт команде уверенность в позиционных атаках.

Команда Хасанби Биджиева, в свою очередь, прожила нервный старт. Восемь очков, громкая победа в матче с московским «Динамо» (1:0) и болезненные 0:4 во встрече с «Зенитом». Структура при этом узнаваема — компактный средний блок и быстрый выход в атаки. Однако количество моментов очень скромное: всего четыре гола за семь туров. Даже при девяти пропущенных мячах – очень низкий показатель.

Игра должна быть близкая по счёту, но с преимуществом казанцев по качеству моментов. Ожидаем, что «Рубин» не проиграет при тотале до трёх голов. Базовый вариант счёта — 1:0 в пользу казанцев. Фактор поля и форма Даку перевешивают, тогда как махачкалинцам без полноценной ударной связки и после перестроений из-за ухода одного из защитников будет сложнее. Особенно на выезде.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Волга»

«Торпедо» стало антигероем нового сезона Первой лиги. Как команда собиралась выступать в РПЛ с такой игрой — непонятно. Прошло уже девять туров, а у неё всего одна победа, добытая чудом в матче с «Уралом» (1:0). Эффект после увольнения Олега Кононова? Возможно, но затем пошёл отсчёт очередной безвыигрышной серии. Продолжается она четыре встречи. Кое-что стало получаться с Сергеем Жуковым, который ранее работал с молодёжкой.

«Волга» вполне удобный соперник, потому что в гостях показывает плохие результаты. В этом сезоне она не выиграла ни одной из четырёх встреч на выезде — были ничья с «Чайкой» (1:1) и поражения в матчах с «Челябинском» (0:1), «Уралом» (0:4) и «Шинником» (0:2). Пока ей тяжело окончательно адаптироваться после возвращения в Первую лигу. Этим нужно пользоваться.

Можно сказать, что «Волга» — команда настроения. Потому что отсутствует стабильность во всём. Предлагаем поставить на победу «Торпедо» через тотал меньше 3.5 мяча. У московского клуба появился реальный шанс добыть вторую победу в сезоне.

Прогноз на матч «Севилья» — «Эльче»

Нельзя с уверенностью сказать, что Матиас Алмейда, которому летом делал предложение ЦСКА, подходит под задачи «Севильи». Команду необходимо вернуть на прежний уровень после ужасного прошлого сезона. Пока не похоже, что у тренера это получается. После двух поражений в матчах с «Атлетиком» (2:3) и «Хетафе» (1:2) впервые удалось выиграть — у «Жироны» (2:0). Создаются моменты, есть голы, однако защите не хватает надёжности.

А ещё ухудшает ситуацию переполненный лазарет. Плюс в последней игре травмировался Чидера Эджуке. Работать приходится с теми, кто есть. Впереди непростой соперник. «Эльче» под руководством Эдера Сарабии вышел в Примеру и с ходу показал уверенный футбол. Ни один из трёх матчей не проиграл — были ничьи с «Бетисом» (1:1) и «Атлетико» (1:1), а в прошлой встрече удалось победить «Леванте» (2:0). Несмотря на свободные зоны, команда уверенно обороняется за счёт быстрых перехватов и успешных отборов.

Предлагаем поставить на то, что «Эльче» не проиграет «Севилье», за 1.82. Сразу на всех футболистов Матиас Алмейда рассчитывать не может, да и дыры в обороне никак не залатать. Подопечные Эдера Сарабии действуют намного интереснее «Жироны» как в обороне, так и в нападении. Плюс сыграет роль дополнительная мотивация Рафаэля Мира. Да и Родригес в любой момент может выдать отличный матч.

Прогноз на матч «Байер» — «Айнтрахт»

Ещё до старта Бундеслиги не укладывалось в голове назначение Эрика тен Хага в «Байер». Тренер, который привёл в плохое состояние «Манчестер Юнайтед», никак не сопоставим с тем футболом, что демонстрирует немецкий клуб. Терпение руководства лопнуло очень быстро. Поражение в матче с «Хоффенхаймом» (1:2) и ничья с «Вердером» (3:3) привели к увольнению нидерландца. Команду из Леверкузена экстренно принял Каспер Юльманн, запомнившийся своей работой со сборной Дании.

Также не забываем, насколько сильно поредел состав команды за лето. Многих лидеров уже нет, а новички ещё не до конца понимают, чего от них ждут. Хорошо, что остался Патрик Шик, который оформил дубль в ворота «Вердера». Купленный у ПСВ Малик Тилльман тоже отличился в том матче. Юльманн может на них рассчитывать, но в защите на индивидуальном мастерстве далеко не уедешь. Работы будет много.

«Айнтрахту» повезло больше. Получилось сохранить стабильность прошлого сезона и главного тренера. Пока сложно заменить Уго Экитике, перешедшего в «Ливерпуль», однако даже это не сказалось на результативности. Очень хорошо проявили себя молодые таланты. С таким составом команда может позволить себе играть в агрессивный футбол. Предлагаем поставить на то, что «Айнтрахт» не проиграет «Байеру», через тотал больше 2.5 мяча. Леверкузенцам потребуется время, чтобы восстановиться.

Экспресс на футбол 12 сентября 2025 года

Общий коэффициент: 2.00 х 2.15 х 1.82 х 2.65 = 20.7.