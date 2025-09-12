Скидки
ХК Сочи — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 12 сентября 2025 года, где смотреть онлайн, прямая трансляция, составы, голы, счёт

Фейерверк от «Салавата» с «Автомобилистом» и третья победа ЦСКА: экспресс на КХЛ
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи КХЛ 12 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Новый сезон набирает обороты.

Сегодня, 12 сентября, очередной день игр в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Матчей достаточно. Выбрали для вас самые интересные, сделали прогнозы и собрали экспресс.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист»

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Старт у уфимцев получился рваным. Обидное поражение со счётом 3:4 в Нижнем Новгороде и победа на характере со счётом 3:2 ОТ в Магнитогорске. Команда Виктора Козлова пока больше берёт дисциплиной при игре без шайбы и терпением в чужой зоне, где важны смены и реализация вторых моментов. Домашний лёд должен добавить темпа.

«Автомобилист» после стартовой осечки с «Ладой» (3:4) быстро прибавил. В Казани забросил «Ак Барсу» шесть шайб (6:3). Отличились Буше, Да Коста, Денежкин и дублем Горбунов. Лидеры в огне, бросают много и точно. В таких условиях гости опасны даже при равной игре. Однако снова пропустили много. Если тольяттинцы забросили четырежды, то казанцы на этот раз — трижды. К обороне есть вопросы.

Игра ожидается близкая, но результативная. По качеству моментов чуть лучше смотрятся гости. Однако мы бы ждали голы, как минимум по два с каждой стороны. Пока что такой вариант играет во всех матчах команд на стартовом отрезке нового сезона КХЛ.

Прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА выглядит собранным на старте: разнёс «Динамо» в дерби (6:2), затем всухую обыграл «Адмирал» (1:0). Забивает Денис Гурьянов, в порядке Даниэль Спронг, в воротах уверенно держится Спенсер Мартин — то есть огонь впереди и надёжность сзади. Это база для гостевой победы даже без фейерверков в атаке.

«Сочи» бодро сопротивлялся «Спартаку» (3:4), а через два дня вытащил игру с московским «Динамо», отыгравшись с 0:2 и взяв матч в серии буллитов. Выделялись Сергей Попов и Тимур Хафизов. Хороший сигнал, что с характером всё в порядке, а спецбригады работают. Однако команда всё ещё неровно проводит отрезки и проседает после пропущенных.

Класс и глубина состава у ЦСКА должны перевесить. Армейцы стабильнее при игре 5х5 и аккуратнее в своей зоне, что ограничивает шансы хозяев. Выбор ставки — ЦСКА победит «Сочи» и тотал меньше 6.5 шайбы. Вероятно, Игорь Никитин ради сохранения победной серии сыграет на выезде понадёжнее.

Экспресс на матчи КХЛ 12 сентября 2025 года

  • Ставка 1: «Салават Юлаев» и «Автомобилист» забросят минимум по две шайбы за 1.75.
  • Ставка 2: ЦСКА победит «Сочи» и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.30.

Общий коэффициент: 1.75 х 2.30 = 4.02.

Комментарии
