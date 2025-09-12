«Арсенал» — «Ноттингем Форест». Артета видит Постекоглу насквозь

«Канониры» не проигрывали австралийцу, когда тот был в «Тоттенхэме».

13 сентября 2025 года в матче 4-го тура АПЛ сыграют «Арсенал» и «Ноттингем Форест». Встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 14:30 мск. Дебют Ангелоса Постекоглу состоится в матче с самым неприятным для него соперником.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Ноттингем Форест» 13 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение лондонскому клубу. Поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1.37, а шансы «Ноттингем Форест» оценили в 8.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.13. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Лондона за 6.50.

Прогноз на матч 4-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Ноттингем Форест» (13.09.2025)

После трёх сезонов подряд в статусе вице-чемпиона «Арсенал» планирует осуществить мечту и взять золото. И начало получилось неплохим — победы в матчах с «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Лидсом» (5:0), однако всё испортило поражение в последней встрече с действующим победителем АПЛ «Ливерпулем» (0:1). Игра шла примерно на равных скоростях, но сопернику повезло чуть больше.

Заявить о себе не получилось, однако сезон только начался. Купленный летом Виктор Дьёкереш ещё не до конца освоился в Лондоне. Он блистал только в игре с «Лидсом», оформив дубль. Но соперник позволял делать всё в своей штрафной. Это касается и другого новичка — Нони Мадуэке. Хотя после гола за сборную в ворота Сербии он может взбодриться.

Букайо Сака успел получить травму, и его место займёт Габриэл Мартинелли. Вообще, у Микеля Артеты хватает трудностей с составом. В лазарете находятся Кай Хаверц, Габриэл Жезус, а Вильям Салиба выбыл в прошлой встрече с «Ливерпулем». Травма защитника беспокоит тренера больше всего. Пока «Арсенал» полагается на внутреннюю энергию своих футболистов, особенно тех, кто пополнил состав летом.

Явно большего ждали от Нуну Эшпириту Санту в «Ноттингем Форест», поэтому после победы в матче с «Брентфордом» (3:1), ничьей с «Кристал Пэлас» (1:1) и поражения во встрече с «Вест Хэмом» (0:3) португалец был отправлен в отставку, его место занял Ангелос Постекоглу. Тот самый, который выиграл с «Тоттенхэмом» Лигу Европы в минувшем сезоне.

Уже ни для кого не секрет, что именно успех еврокубках стоит в качестве основной задачи на сезон. Австралийский специалист использует адаптивный подход к своим командам и предпочитает развитие атак через центр. Его атакующий стиль должен помочь «Ноттингем Форест» быстро прийти в себя.

Теперь под вопросом положение 33-летнего Криса Вуда, лучшего бомбардира клуба. Постекоглу отдаёт предпочтение быстрому развитию атак. Его место может занять купленный летом у «Ренна» Арно Калимуэндо. Наверняка будут ещё изменения в стартовом составе.

Пугает другое — за время работы с «Тоттенхэмом» Постекоглу никогда не выигрывал у «Арсенала». Не сможет и в дебютном матче с «Ноттингем Форест». Предлагаем поставить на победу лондонцев через тотал больше 2.5 мяча. Резкая смена парадигмы в пользу атакующего футбола вызовет небольшой сумбур в действиях футболистов гостей. Микель Артета этим воспользуется.

Ставка: «Арсенал» победит «Ноттингем Форест» + тотал больше 2.5 мяча за 2.05.