«Реал Сосьедад» — «Реал». Мбаппе омрачит возвращение Захаряна

Арсен уже готов вернуться в игру, но лучше бы в следующем матче.

13 сентября 2025 года в матче 4-го тура испанской Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Встреча состоится на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Начало — в 17:15 мск. Кто-то должен испортить победную серию «сливочных», но это точно будет не команда Захаряна.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид 13 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридскому клубу. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Реала Сосьедад» оценили в 5.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Мадрида за 8.00.

Прогноз на матч 4-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид (13.09.2025)

Отработавший много лет в системе «Реала Сосьедад» с молодёжкой Серхио Франсиско, кажется, не знает, как справляться с основной командой. Ни одной победы в трёх матчах. Были две ничьих с «Валенсией» (1:1) и «Эспаньолом» (2:2), а также поражение во встрече с «Овьедо» (0:1).

Возможно, ему нужно адаптироваться в большом футболе, но, например, в прошлой встрече была проблема с реализацией моментов, преследующая клуб ещё с прошлого сезона. И самое интересное, что руководство команды из Сан-Себастьяна за лето не усилило нападение. По-прежнему надежда на нестабильного Микеля Оярсабаля. В трёх играх — одна результативная передача, зато в матчах за сборную – 1+3.

Вернулся в общую группу и давно готов выйти на поле Арсен Захарян, но Серхио Франсиско не торопится. Это вызвало слухи, что он не рассчитывает на россиянина, однако тут же с ними было покончено. В «Реале Сосьедад» заявили, что наставник собирается выжать из него максимум и не планирует его ухода. Скорее всего, Арсен вернётся в предстоящем матче.

Игра с мадридским «Реалом» — это особое событие для любого испанского клуба. Настраиваться на него тоже нужно по-особому. Пока подопечные Хаби Алонсо идут на серии из трёх побед, выиграв у «Осасуны» (1:0), «Овьедо» (3:0) и «Мальорки» (2:1). Ещё три мяча в последней встрече были отменены после вмешательства VAR.

Это говорит о стремлении «сливочных» агрессивнее играть в атаке, но они должны не забывать при этом быть аккуратными. Это то, что обещал экс-тренер «Байера», когда ещё на КЧМ-2025 начал отучать клуб из Мадрида от привычек Анчелотти и прививать свой футбол. В его распоряжении много звёзд, особенно это касается атакующей линии.

Молодой и талантливый Арда Гюлер успел набрать 1+1, Килиан Мбаппе забил три гола, но оба футболиста участвовали в матчах за сборную. А вот Винисиус Жуниор будет свежее, ведь он в заявку бразильской команды не попал. В текущем сезоне на его счету уже 2+1. Вернулся к тренировкам Беллингем, однако пока рано выводить его на поле, Трент Александер-Арнольд продолжает конкурировать с Дани Карвахалем.

Предлагаем поставить на то, что мадридский «Реал» победит с форой (-1.5). Здоровая конкуренция в составе даёт положительный импульс, а тех, кто выступал за сборные, можно даже заменить, если они будут уставшими. Тем самым удастся сохранить свежесть. А вот «Реал Сосьедад» плохо провёл летнее трансферное окно, его новый тренер не внушает оптимизма. Нужен опыт, и начинать получать его нужно точно не с Примеры.

Ставка: «Реал» выиграет у «Реала Сосьедад» с разницей минимум в два мяча за 2.60.