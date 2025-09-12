«Ахмат» — «Локомотив»: Черчесов пополнит коллекцию

После «Зенита» и «Крыльев Советов» в Грозном не досчитается очков и «Локомотив».

«Ахмат» после сентябрьской паузы встречает «Локомотив» — один из самых бодро стартовавших в РПЛ. Железнодорожники идут без поражений и в таблице держатся наверху. Однако в Грозном любых гостей всегда трясёт. Станислав Черчесов вернулся спустя годы и быстро подтянул организацию игры. При нём у грозненцев в чемпионате России серия без поражений к концу августа, а игра стала строже и плотнее. Матч состоится 13 сентября — реальная проверка для обоих соперников.

Коэффициенты на матч «Ахмат» — «Локомотив» 13 сентября 2025 года

Букмекеры не видят явного фаворита в своих прогнозах. Победа «Ахмата» идёт за 2.70, ничья — за 3.40, а победа «Локомотива» — за 2.76. В целом букмекерский рынок ждёт вязкую игру без большого перекоса в одну сторону в предстоящем матче.

Со ставками на тоталы тоже плюс-минус паритет. Тотал больше 2.5 мяча предлагается за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Рынок «обе забьют» держится на уровне 1.85 и выглядит логично с учётом формы атакующей линии у соперников.

Прогноз на матч чемпионата России «Ахмат» — «Локомотив» (13.09.2025)

Дома «Ахмат» снова кусается. Здесь хозяева повалили «Зенит» (1:0) и отобрали очки у «Крыльев Советов» (3:1). Это не случайность — команда стала компактнее, делает акцент на единоборства и быстрые выпады. В таких рамках «Локомотиву» придётся долго вскрывать низкий блок и быть внимательнее при стандартах у своих ворот.

При этом у «Локомотива» серьёзная потеря в атаке. Николай Комличенко пропускает игру из-за удаления в концовке матча с «Крыльями». А ведь в последнее время он начал приносить пользу. Сергей Пиняев же только подбирается к общей группе — к середине сентября на него рассчитывают, но форсировать восстановление не будут. Зато капитан Дмитрий Баринов в тонусе и тянет полузащиту, что было видно в игре 31 августа.

У хозяев есть свои козыри впереди. Конате уже забил гол и добавил мощи, Касинтура регулярно создаёт моменты с левого края. Минус — дисквалификация Келиану, это удар по опорной зоне и розыгрышу мяча. В обороне ставка на габаритных Гандри и Ндонга.

Арбитром назначен Кирилл Левников. Значит, темп и жёсткость придётся дозировать, ведь у обеих команд хватает горячих ребят в центре. Это скрыто толкает сценарий к аккуратному первому тайму и росту шансов на низкую результативность. Если, конечно, не случится раннего гола или быстрой ошибки под прессингом и игра не раскроется.

Ждём шахматную партию. «Локомотив» попробует контролировать мяч и ускоряться через фланги, пользоваться стандартами. «Ахмат» же наверняка будет ловить соперника на перехватах и вкладывать силы в быстрые атаки. Без Комличенко гостям сложнее давить штрафную числом в концовках, но есть креативная молодёжь. Хозяева, вероятно, ответят рывками Конате и навесами на дальнюю.

Базовый выбор ставки — «Локомотив» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча. Рискованная альтернатива — ничья. Учитывая дисциплину в черчесовской модели и упреждающую работу «Локомотива» в центре, логично ждать довольно закрытую игру. Вероятно, забуксуют обе стороны, но пока что на домашнем поле грозненцы с новым тренером исключительно эффективны.

Ставка: ничья в матче «Ахмат» — «Локомотив» за 3.40.