«Ювентус» — «Интер». «Старая синьора» лучше готова к «великой битве»

13 сентября 2025 года в матче 3-го тура Серии А сыграют «Ювентус» и «Интер». Встреча состоится на стадионе «Альянц» в Турине. Начало — в 19:00 мск. Экс-защитник сборной Италии Джанлука Дзамбротта назвал этот матч «великой битвой». Попробуем выяснить, насколько оправданна такая вывеска.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ювентус» — «Интер» 13 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 2.85, а шансы «Интера» оценили в 2.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.05.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.00.

Прогноз на матч 3-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» (13.09.2025)

«Ювентус» серьёзно подошёл к новому сезону, чтобы вернуть титул чемпиона Италии, который последний раз брал в 2020 году. Не зря летом продлили контракт с Игором Тудором. Оба матча его подопечные выиграли — у «Пармы» (2:0) и «Дженоа» (1:0). Правда, соперники так себе, а по счёту будто победы были добыты на тоненького.

В обеих встречах голы забивал Душан Влахович, однако у клуба из Турина гораздо больше вариантов в атаке. Их добавилось во время перерыва на матчи сборных. Состав пополнили Луа Опенда (на правах аренды) и Эдон Жегрова. Обидно, что бельгиец играет на позиции Кенана Йылдыза, который показывает очень хорошие результаты для своих 20 лет. Но это конкуренция. Лишь бы она пошла на пользу.

Пугает только травма Франсишку Консейсау. По заявлению клуба, она не серьёзная, однако здоровье португальца Игор Тудор всё равно побережёт. Тренер вполне может использовать новичка Жегрову на его позиции, ведь по стилю футболисты похожи. Посмотрим, изменится ли результативность после появления новичков, но главная сила «Ювентуса» остаётся в его надёжной обороне.

«Интеру» обязательно проверит её крепость. Для него сезон стартовал не так удачно. Сначала была великолепная победа в матче с «Торино» (5:0), но затем — поражение в игре с «Удинезе» (1:2), что стало полной неожиданностью. Это проблема тренера Кристиана Киву, назначение которого с самого начала не внушает оптимизма. Команда ставит очень высокие цели, а у него нет такого опыта.

В игре с «Удинезе» после забитого гола клуб из Милана ушёл в режим экономии, за что поплатился двумя пропущенными мячами. Во втором тайме хоть и пытался вернуть прежние настройки, однако уже не получилось. Маркус Тюрам и Лисандро Мартинес в отличной форме. Аргентинец в двух играх набрал 1+1, а француз – 2+1. Оба хорошо выступили за сборные, но могли устать.

Они далеко не единственные, кто улетал в расположение национальных команд. Но это уже задача Киву — подобрать наиболее оптимальный по свежести и кондициям состав на матч. Пока игра его подопечных мало чем отличается от той, что они демонстрировали при Симоне Индзаги. Соперники её легко читают.

Предлагаем поставить на то, что «Ювентус» не проиграет «Интеру», через тотал меньше 3.5 мяча. Последние пять очных встреч во всех турнирах он не уступает на своём поле сопернику из Милана. Выглядит намного интереснее, особенно с новыми трансферами. Как сказал Джанлука Дзамбротта, это будет «великая битва», во время которой Мартинес и Тюрам будут взламывать мощную оборону туринцев.

Ставка: «Ювентус» не проиграет «Интеру» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.