Дерби «Динамо» — «Спартак» и подвиги Черчесова: экспресс на РПЛ

Сезон в Российской Премьер-Лиге продолжается. Сегодня, 13 сентября, пройдут некоторые матчи 8-го тура чемпионата России. Выбрали самые интригующие вывески, сделали прогнозы и собрали экспресс.

Прогноз на матч «Динамо» — «Спартак»

Дерби состоится сразу после сентябрьской паузы. «Динамо» дома, но у команды новый курс и непростой старт у Валерия Карпина. Игра дёрганая, результаты скачут, а очков хотелось бы больше. В таких условиях тренер чаще страхуется в центре поля и просит аккуратности у штрафной, что ведёт к более осторожному сценарию.

У «Спартака» тоже не всё гладко, но команда Деяна Станковича перед паузой добыла важную домашнюю победу над «Сочи» (2:1). Решил исход Эсекьель Барко — два точных пенальти и много движения между линиями. Это сигнал: красно-белые снова могут выжимать результат даже при равной игре.

Судя по всему, нас ждёт матч без фейерверка, но будет много борьбы и пауз, а также эмоции. А счёт может быть в один мяч или вовсе ничейный. По текущей форме и уверенности в концовках чуть ближе к победе «Спартак». Можно взять вариант «Х2 и тотал меньше 2.5 мяча». Однако остановиться на обычном «тотал меньше 2.5 мяча» — тоже выход. У хозяев с голами туго, а гости вряд ли захотят сильно раскрываться.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Локомотив»

Домашняя арена «Ахмата» снова кусается. Здесь хозяева повалили «Зенит» (1:0) и отобрали очки у «Крыльев Советов» (3:1). Это не случайность — команда стала компактнее, делает акцент на единоборства и быстрые выпады. В такой рамке «Локомотиву» придётся долго вскрывать низкий блок и беречь стандарты у своих ворот.

При этом у «Локомотива» важная потеря в атаке. Николай Комличенко пропускает игру из-за удаления в концовке матча с «Крыльями». А ведь в последнее время он начал приносить пользу. Сергей Пиняев же только подбирается к общей группе — к середине сентября рассчитывают, но форсировать не будут.

Ждём шахматную партию. «Локомотив» попробует контролировать мяч и ускоряться через фланги, пользоваться стандартами. «Ахмат» же наверняка будет ловить соперника на перехватах и вкладывать силы в быстрые атаки. С учётом дисциплины черчесовской модели и упреждающей работы «Локомотива» в центре логично ждать довольно закрытой игры. Вероятно, забуксуют обе стороны, но пока что на домашнем поле грозненцы с новым тренером исключительно эффективны.

Экспресс на матч РПЛ 13 сентября 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Динамо» — «Спартак» за 2.04.

тотал меньше 2.5 мяча в матче «Динамо» — «Спартак» за 2.04. Ставка 2: ничья в матче «Ахмат» — «Локомотив» за 3.40.

Общий коэффициент: 2.04 х 3.40 = 6.93.