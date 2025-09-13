Захарян против «Реала» и битва «Ювентус» — «Интер»: экспресс на футбол

Европейский клубный футбол благополучно вернулся после сентябрьской международной паузы. Сегодня, 13 сентября, в топовых первенствах пройдут различные матчи. Выбрали самые интересные из них и собрали единый экспресс.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид

Отработавший много лет в системе «Реала Сосьедад» с молодёжкой Серхио Франсиско, кажется, не знает, как справляться с основной командой. Ни одной победы в трёх матчах. Были две ничьих с «Валенсией» (1:1) и «Эспаньолом» (2:2), а также поражение во встрече с «Овьедо» (0:1). Возможно, ему нужно адаптироваться в большом футболе, но, например, в прошлой встрече была проблема с реализацией моментов, преследующая клуб ещё с прошлого сезона.

Вернулся в общую группу и давно готов выйти на поле Арсен Захарян, но Серхио Франсиско не торопится. Это вызвало слухи, что он не рассчитывает на россиянина, однако тут же с ними было покончено. Игра с мадридским «Реалом» — это особое событие для любого испанского клуба. Настраиваться на него тоже нужно по-особому. Не исключены шансы, что россиянин выйдет на замену.

Но соперник силён. Пока подопечные Хаби Алонсо идут на серии из трёх побед, выиграв у «Осасуны» (1:0), «Овьедо» (3:0) и «Мальорки» (2:1). Предлагаем поставить на то, что мадридский «Реал» победит, с форой (-1.5). Здоровая конкуренция в составе даёт положительный импульс, а тех, кто выступал за сборные, можно даже заменить, если они будут уставшими. Тем самым удастся сохранить свежесть. А вот «Реал Сосьедад» плохо провёл летнее трансферное окно, его новый тренер не внушает оптимизма.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Ноттингем Форест»

После трёх сезонов подряд в статусе вице-чемпиона «Арсенал» планирует осуществить мечту и взять золото. И начало получилось неплохим — победы в матчах с «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Лидсом» (5:0), однако всё испортило поражение в последней встрече с действующим победителем АПЛ «Ливерпулем» (0:1). Игра шла примерно на равных скоростях, но сопернику повезло чуть больше. Заявить о себе не получилось, однако сезон только начался.

Явно большего ждали от Нуну Эшпириту Санту в «Ноттингем Форест», поэтому после победы в матче с «Брентфордом» (3:1), ничьей с «Кристал Пэлас» (1:1) и поражения во встрече с «Вест Хэмом» (0:3) португалец был отправлен в отставку, его место занял Ангелос Постекоглу. Тот самый, который взял с «Тоттенхэмом» Лигу Европы в минувшем сезоне.

Пугает другое — за время работы с «Тоттенхэмом» Постекоглу никогда не выигрывал у «Арсенала». Не сможет и в дебютном матче с «Ноттингем Форест». Предлагаем поставить на победу лондонцев через тотал больше 2.5 мяча. Резкая смена парадигмы в пользу атакующего футбола вызовет небольшой сумбур в действиях футболистов гостей. Микель Артета этим воспользуется.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Интер»

«Ювентус» серьёзно подошёл к новому сезону, чтобы вернуть титул чемпиона Италии, который последний раз брал в 2020 году. Не зря летом продлили контракт с Игором Тудором. Оба матча его подопечные выиграли — у «Пармы» (2:0) и «Дженоа» (1:0). Правда, соперники так себе, а по счёту будто победы были добыты на тоненького. С другой стороны, главная сила «Ювентуса» остаётся в его надёжной обороне.

«Интер» обязательно проверит её крепость. Для него сезон стартовал не так удачно. Сначала была великолепная победа в матче с «Торино» (5:0), но затем — поражение в игре с «Удинезе» (1:2), что стало полной неожиданностью. Это проблема тренера Кристиана Киву, назначение которого с самого начала не внушает оптимизма. Команда ставит очень высокие цели, а у него нет такого опыта.

Предлагаем поставить на то, что «Ювентус» не проиграет «Интеру», через тотал меньше 3.5 мяча. Последние пять очных встреч во всех турнирах он не уступает на своём поле сопернику из Милана. Выглядит намного интереснее, особенно с новыми трансферами. Как сказал Джанлука Дзамбротта, это будет «великая битва», во время которой Мартинес и Тюрам будут взламывать мощную оборону туринцев.

Экспресс на футбол 13 сентября 2025 года

