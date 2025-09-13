«Бёрнли» — «Ливерпуль». Салах, Вирц и Экитике исключают любую интригу

14 сентября 2025 года в матче 4-го тура АПЛ сыграют «Бёрнли» и «Ливерпуль». Встреча состоится на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли. Начало — в 16:00 мск. Календарь ни капельки не щадит вернувшийся из Чемпионшипа клуб. Теперь его ждёт проверка действующим чемпионом.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бёрнли» — «Ливерпуль» 14 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мерсисайдцам. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.33, а шансы «Бёрнли» оценили в 9.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Ливерпуля за 7.00.

Прогноз на матч 4-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Ливерпуль» (14.09.2025)

«Бёрнли» адаптируется к сильнейшей лиге, но календарь не позволяет расслабиться. Он проиграл «Тоттенхэму» (0:3) и «Манчестер Юнайтед» (2:3), пропустив гол с пенальти в добавленное время. Единственной отдушиной стала встреча с «Сандерлендом» (2:0), который тоже поднялся из Чемпионшипа. На очереди чемпион АПЛ.

Главный тренер клуба Скотт Паркер не любитель стабильности. Он подстраивает игру своих подопечных под конкретного соперника и не боится её менять по ходу матча. Всё это делает его неудобным для многих команд, но приводит к неразберихе и ошибкам, как это было во встрече с манкунианцами — оформили автогол, «привезли» пенальти под занавес игры.

Далеко не все новички получили свой шанс выйти на поле, а денег было потрачено на трансферы достаточно много. Но Мартин Дубравка сразу стал игроком стартового состава. Его многолетний опыт и высокий уровень игры в воротах должен помочь «Бёрнли», однако пока подводит защита. Аарон Рэмси и Армандо Броя пока приняли участие только в матче Кубка лиги, в котором был обыгран «Дерби Каунти» (2:1).

«Ливерпуль» новый сезон АПЛ начал с трёх побед — во встречах с «Борнмутом» (4:2), «Ньюкасл Юнайтед» (3:2) и «Арсеналом» (1:0). Да, было нервно для болельщиков, но итоги положительные, и это главное. С «канонирами» исход решил гол Собослаи со штрафного удара, а с «сороками» победный мяч удалось забить на исходе добавленного времени.

Всё это из-за большого количества новичков и появления дополнительных вариантов в атаке. Уго Экитике обосновался в роли форварда и забил два мяча, Флориан Вирц заявил, что не представляет, когда впервые забьёт за «Ливерпуль», но занял место стартового игрока. 1 сентября был завершён трансфер Александера Исака, который стал рекордным в истории АПЛ.

Вряд ли Арне Слот рискнёт выпустить шведа в стартовом составе на предстоящий матч, ведь тот пропустил предсезонную подготовку из-за скандала с «Ньюкасл Юнайтед». Однако и без него качество игры в атаке остаётся на высоком уровне. Да и соперник удобный, можно даже сделать несколько замен ради эксперимента. «Ливерпуль» выигрывал у «Бёрнли» пять последних очных встреч.

Прогнозируем, что команда Арне Слота победит клуб из Бернли, а тотал будет больше 2.5 мяча. Пусть пока обе команды далеки от стабильности, но у чемпиона Англии футболисты способны решить исход на индивидуальном мастерстве, как это сделал Собослаи в матче с «Арсеналом». А ещё не набрал прежний темп Мохамед Салах. У хозяев таких игроков нет, да и многие до сих пор не провели ни минуты в новом сезоне АПЛ.

Ставка: «Ливерпуль» победит «Бёрнли» + тотал больше 2.5 мяча за 1.85.