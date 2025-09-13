«Ростов» — ЦСКА: сбавлять — это не про Челестини

«Ростов» принимает ЦСКА на «Ростов Арене» в воскресенье, 14 сентября. Стартовый свисток — в 19:30 мск. К 8-му туру хозяева подходят в зоне стыков (14-е место, пять очков), армейцы же идут без поражений и в тройке лидеров (15 очков). Контекст: «Ростову» нужны очки, ЦСКА захочет поддержать свой темп.

Коэффициенты на матч «Ростов» — ЦСКА 14 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно равно 48% вероятности. Победа «Ростова» оценивается в 3.80, а на ничейный исход можно поставить за 3.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Самый вероятный счёт — 1:1.

Прогноз на матч чемпионата России «Ростов» — ЦСКА (14.09.2025)

У хозяев первый полноценный цикл под руководством Джонатана Альбы. Испанец пришёл на замену Карпину в конце февраля 2025 года и строит рискованный футбол с попыткой выходить из-под прессинга. У ЦСКА есть свежие идеи Фабио Челестини: гибкие переходы из 4-4-2 в 5-2-3, активные фланги и розыгрыш через вратаря. Это даёт москвичам контроль и скорость.

Ключ для «Ростова» — атака первого темпа. Тимур Сулейманов вошёл бодро и уже приносит очки, Мохаммад Мохеби создаёт эпизоды в штрафной. Их связка может поймать соперника на ошибке. Минус — в воротах. Надёжного голкипера, как, например, Акинфеев у ЦСКА, у ростовской команды нет. На фоне 12 пропущенных мячей за семь туров это важная деталь.

У ЦСКА акценты ясны. Иван Обляков — мотор, через него идут первые и вторые пасы. Данил Круговой — опасная опция с его рывками и замыканием дальней штанги. Игорь Акинфеев при Челестини чаще участвует в розыгрыше, что вытягивает прессинг соперника и открывает коридоры под забегания. Для «Ростова» это значит, что нельзя давать время сопернику в полуфланге.

Однако есть и нюанс. Кирилл Глебов выбыл на три-четыре недели из-за травмы в сборной России. Минус кусачесть в центре. Зато Родриго Вильягра вернулся в общую группу после травмы колена, но, скорее всего, его нагрузят дозированно. С другой стороны, глубины у ЦСКА хватает, чтобы держать темп все 90 минут. Особенно на фоне свежих подписаний молодых футболистов.

Судить встречу будет Сергей Карасёв. Обычно он даёт играть и держит темп без излишних пауз, это в плюс гостям с их прессингом и быстрыми сменами ритма. В сумме картина такая. «Ростов» способен укусить в одном-двух эпизодах, но системнее и собраннее сейчас ЦСКА. Прогноз: ЦСКА окажется сильнее.

Ставка: ЦСКА обыграет «Ростов» за 2.10.