«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Холанд готов затмить дебют Доннаруммы

14 сентября 2025 года в матче 4-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 18:30 мск. Обе команды подходят в плохом настроении к дерби, но победить = реабилитироваться за все неудачи.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 14 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде Хосепа Гвардиолы. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Манчестер Юнайтед» оценили в 4.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы за 8.50.

Прогноз на матч 4-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (14.09.2025)

Манчестерское дерби — это всегда громкое событие для Англии. Команды настраиваются на него по-особенному. Кто бы ни был фаворитом, а результат всё равно будет непредсказуемым. В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» был плох во всём, но не проиграл ни одного из двух матчей «Манчестер Сити». Один завершился его победой 2:1, а другой – вничью 0:0.

В преддверии нового дерби оба клуба испытывают проблемы и неудачно начали новый сезон АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы после разгромной победы во встрече с «Вулверхэмптоном» (4:0) потерпели два поражения — в играх с «Тоттенхэмом» (0:2) и «Брайтоном» (1:2). Сам главный тренер не видит ничего страшного в этих неудачах. Отметил, что его команда уступала им и в прошлом розыгрыше АПЛ.

Во время паузы на встречи сборных состав «Манчестер Сити» пополнил Джанлуиджи Доннарумма. Он может дебютировать в дерби. Но есть проблемы, которые ослабят команду — Райан Шерки выбыл на три месяца, Абдукодир Хусанов тоже получил травму. По-прежнему в лазарете Матео Ковачич, под вопросом Йошко Гвардиол и Фил Фоден. Зато будет в хорошем настроении Эрлинг Холанд, оформивший пента-трик в ворота сборной Молдавии.

Дела у «Манчестер Юнайтед» не лучше. Он уступил «Арсеналу» (0:1), сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1) и победил в прошлом матче с «Бёрнли» (3:2). Правда, тут обратная динамика в положительную сторону. Однако, если учитывать, что встреча была выиграна на последних минутах благодаря пенальти, можно назвать это большой удачей.

Рубен Аморим избавился от считавшихся ценными для команды игроков. Во время паузы на встречи сборных стало известно о переходе Хойлунда на правах аренды в «Наполи» и Джейдона Санчо – в «Астон Виллу», а также полноценного трансфера Антони в «Бетис». Плюс наконец-то руководство рассталось с голкипером Андре Онана. Он ушёл в аренду в «Трабзонспор».

Пока в воротах играл турок Алтай Байындыр, однако недавний трансфер Сенне Ламменса может всё изменить. У «Манчестер Юнайтед» не такая качественная глубина состава, как у соседа, поэтому возможное отсутствие Матеуса Куньи и Мэйсона Маунта обязательно скажется на игре. Нападающему, играющему на острие атак, просто нет достойной замены.

Предлагаем поставить на победу «Ман Сити» через тотал меньше 5.5 мяча. Холанд может организовать её для своего клуба. Прошлый сезон стал единственным для него, когда не получилось забить три мяча в двух дерби. Помешала травма. До этого два сезона получалось стабильно. Отметим, что у «МЮ» и так всего один забитый своими силами мяч с игры в этом розыгрыше АПЛ, остальные — автоголы и пенальти. На фоне возможного отсутствия Куньи и Маунта дела будут хуже.

Ставка: «Манчестер Сити» победит «Манчестер Юнайтед» + тотал меньше 5.5 мяча за 2.02.