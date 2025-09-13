«Барселона» — «Валенсия». Флик поговорил, но проблемы остались

14 сентября 2025 года в матче 4-го тура испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Валенсия». Встреча состоится на стадионе «Эстади Йохан Круифф» в Барселоне. Начало — в 22:00 мск. В последних двух очных матчах каталонцы уничтожали соперника, но что будет на этот раз? Сейчас разберёмся.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Валенсия» 14 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонцам. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.23, а шансы «Валенсии» оценили в 11.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу каталонского клуба за 8.50.

Прогноз на матч 4-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Валенсия» (14.09.2025)

«Барселона» пока не может продемонстрировать свой идеальный футбол и даже получает критику, несмотря на беспроигрышную серию. Она разгромила «Мальорку» (3:0), одержала волевую победу во встрече с «Леванте» (3:2) и сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1). Ханс-Дитер Флик последнее время недоволен своими подопечными, особенно прошлым результатом.

Во встрече с «Леванте» победить помог автогол соперника, а единственный мяч в ворота «Райо Вальекано» был забит с пенальти Ламином Ямалем. С такими мощными футболистами, как Ферран Торрес, Даниэль Ольмо, Рафинья, Френки де Йонг, так плохо реализовывать свои моменты и неуверенно действовать в атаке непозволительно. Быть может, с полноценным возвращением Роберта Левандовского дела пойдут в гору.

Пока поляк выходит на замены, но здорово проявил себя в последнем матче за сборную с Финляндией (гол+пас). В предстоящей встрече он вряд ли будет в стартовом составе, если учитывать неоптимальный тонус, по мнению Флика, и усталость от перелёта. Торрес должен взять себя в руки и доказать, что может стать достойной заменой Роберту.

Единственный, кем пока доволен тренер «Барселоны» — это голкипер Жоан Гарсия, который перешёл в клуб летом. Флика впечатляют сейвы вратаря. С «Валенсией» он постарается сыграть не менее уверенно. В последних двух очных матчах каталонцы крупно выигрывали — со счётом 7:1 в Примере и 5:0 — в Кубке Испании.

Да и в целом пока непонятно, в каком состоянии находится клуб из Валенсии. Пока он демонстрирует нестабильные результаты и игру. В трёх турах первенства были убедительная ничья с «Реалом Сосьедад» (1:1), поражение во встрече с «Осасуной» (0:1) и разгром «Хетафе» (3:0), который еле справляется со своими кадровыми проблемами.

Карлос Корберан пытается с прошлого сезона приучить команду агрессивно и острее играть в нападении, однако не всегда получается реализовать планы. Хорошая новость в том, что возвращается капитан — защитник Хосе Луис Гайя. Он отбыл дисквалификацию. Помнится, ему приходилось оправдываться за 1:7 от «Барселоны» в последнем очном матче. Это событие надолго отложилось в его памяти.

Предлагаем поставить на то, что каталонцы не проиграют, через обмен голами. Подопечные Флика лучше по качеству состава, по игре и не только, но они выйдут на поле чересчур самоуверенными, а это ошибка. Да, с той самой злосчастной для «Валенсии» встречи (1:7) прошло больше полугода. Однако поверьте — обида не забыта. Хотя бы на гол наиграть у гостей получится.

Ставка: «Барселона» не проиграет «Валенсии» + обе забьют за 1.90.