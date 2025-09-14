«Уфа» — «Урал». Вот за что Екатеринбург полюбил Ромащенко

Тренер уверенно ведёт своих подопечных в РПЛ, а хозяевам не поможет даже кумыс.

15 сентября 2025 года в матче 10-го тура Первой лиги сыграют «Уфа» и «Урал». Встреча состоится на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 17:00 мск. Пока хозяева грезят о цели выйти в РПЛ, клуб из Екатеринбурга уверенно к ней идёт.

Коэффициенты букмекеров на матч «Уфа» — «Урал» 15 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение екатеринбургскому клубу. Поставить на победу «Урала» можно с коэффициентом 1.80, а шансы «Уфы» оценили в 4.60. Ничья идёт с коэффициентом 3.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Екатеринбурга за 5.50.

Прогноз на матч 10-го тура Первой лиги «Уфа» — «Урал» (15.09.2025)

Неуверенный футбол показывает «Уфа» в Первой лиге, и, кажется, ни о какой борьбе за выход в РПЛ с такой игрой речи быть не может. Хотя вернувшийся летом в команду хорватский полузащитник Филип Мрзляк недавно заявил, что цель подняться в элиту уже в этом сезоне присутствует. Результаты говорят об обратном — четыре поражения и всего две победы в девяти матчах.

Две последние встречи клуб из Уфы провёл на выезде — в одной сыграл вничью с «Торпедо» (0:0), а в другой уступил «Черноморцу» (2:3). Вот такой контраст: с безголевого матча на сумасшедшую результативность. Автором одного из мячей стал как раз Мрзляк. Гол оказался для хорвата первым в этом сезоне. С его появлением клуб начал увереннее себя чувствовать в центре поля.

Омари Тетрадзе желает видеть в роли основного форварда 19-летнего Уильямса Чимези. Пока тот забил лишь один мяч, а в клубе пошутили, что произошло это после того, как он попробовал кумыс. Традиционно основная сила «Уфы» сосредоточена на домашнем стадионе. Здесь она ещё не проигрывала в новом сезоне — две победы в матчах с «Шинником» (1:0) и «Чайкой» (4:0), и ничьи со «СКА-Хабаровск» (1:1) и «Родиной» (0:0).

«Урал» — совсем другое дело. Он чётко следует плану по возвращению в РПЛ и занимает второе место в таблице Первой лиги после девяти туров. Единственное поражение было получено во встрече с «Торпедо» (0:1), что можно считать некой случайностью. Играют подопечные Мирослава Ромащенко результативно — забили 16 мячей.

Не на шутку разыгрались в атаке Мартин Секулич и экс-футболист «Рубина» Роман Акбашев. Хорват забил четыре мяча, а россиянин — три. Хотя многим казалось, что при новом тренере клуб из Екатеринбурга будет играть в прагматичный футбол. И ведь сейчас он правда хорош в защите — всего шесть пропущенных мячей, но при этом показывает отличный результат впереди.

Всё благодаря системности и организованности. К 10-му туру «Урал» подходит с четырёхматчевой беспроигрышной серией. Он победил «Волгу» (4:0) и возглавляющий таблицу «Факел» (2:0), а вничью сыграл со «Спартаком» из Костромы (1:1) и «Нефтехимиком» (1:1). У Ромащенко очень хорошая глубина состава благодаря отличной трансферной кампании.

Предлагаем поставить на то, что клуб из Екатеринбурга выиграет у «Уфы» с разницей в один или два мяча. Конечно, подопечные Омари Тетрадзе хорошо выступают дома, но они не непобедимы. В последних четырёх очных матчах «Урал» добывал победы, причём и на выезде, и на своём поле. Он и перед этой игрой выглядит гораздо увереннее.

Ставка: «Урал» победит «Уфу» с разницей в 1-2 мяча за 2.15.