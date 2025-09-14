«Комо» — «Дженоа». Сеск Фабрегас диктует условия игры

15 сентября 2025 года в матче 3-го тура Серии А сыграют «Комо» и «Дженоа». Встреча состоится на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. Начало — в 21:45 мск. Сеск Фабрегас верит в проект, набирается опыта и дарит праздник болельщикам своей команды.

Коэффициенты букмекеров на матч «Комо» — «Дженоа» 15 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Комо» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Дженоа» оценили в 6.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев за 6.00.

Прогноз на матч 3-го тура чемпионата Италии «Комо» — «Дженоа» (15.09.2025)

«Комо» продолжает шагать в сторону прогресса вместе с Сеском Фабрегасом. Испанец оказался не только талантливым футболистом, но и перспективным тренером. Новый сезон он начал не менее убедительно, чем провёл прошлый. И пусть в минувшем матче с «Болоньей» (0:1) его команда потерпела обидное поражение, однако ведь до этого выиграла у «Лацио» (2:0).

Клуб из Комо по-прежнему играет в непредсказуемый футбол и готов к любому сценарию. Фабрегас стал настоящим дирижёром, который бросил вызов современному футболу, а атака в испанском стиле способна удивлять даже фаворитов Серии А. Особенно классно получается выступать на домашнем стадионе. Редко подопечные испанского наставника уходят с поля без забитого мяча и добыли множество побед при своих трибунах.

Бо́льшую часть основного состава удалось сохранить в межсезонье, а для тех, кто всё-таки покинул команду, нашлись не менее качественные замены. Здорово начал сезон воспитанник академии «Реала» Николас Пас (гол+пас). Жан Бутез всё ещё является основным голкипером, но не хватает лучшего бомбардира клуба — Ассане Диао. Он получил травму.

Для «Дженоа» сезон стартовал с двух неудач. Сначала была ничья в матче с «Лечче» (0:0), а затем — поражение во встрече с «Ювентусом» (0:1). В первом случае — скучное зрелище, а во втором — отсутствие остроты в атаке. Хотя возможности удивить появлялись. В прошлом сезоне Патрик Виейра не мог построить глубокую игру в обороне, однако в текущем она стала более компактной.

Вот только это привело к ухудшению результативности. Да и тяжеловато приходится клубу из города Генуя без Андреа Пинамонти, который стал лучшим бомбардиром клуба в прошлом розыгрыше Серии А. Он вернулся из аренды обратно в «Сассуоло». Взятый в аренду у «Милана» с целью заменить его Лоренцо Коломбо пока не соответствует ожиданиям.

В целом, даже несмотря на большую распродажу в межсезонье и 0 затрат на новые трансферы, потому что «Дженоа» активно пользовался арендой нужных футболистов, глубина состава приличная. На скамейке проводит время даже Руслан Малиновский, карьера которого ушла в закат.

У «Комо» с его великолепной игрой на домашнем стадионе есть все шансы одержать победу. Предлагаем поставить на этот исход через тотал меньше 3.5 мяча. Скорее всего, нас ждёт повторение результата последнего очного матча, который команда Сеска Фабрегаса выиграла со счётом 1:0.

Ставка: «Комо» победит «Дженоа» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.13.