«Эспаньол» — «Мальорка». Вот где настоящее волшебство!

Как скромный клуб из Барселоны показывает такой футбол? Всё дело в работе Маноло Гонсалеса.

15 сентября 2025 года в матче 4-го тура испанской Примеры сыграют «Эспаньол» и «Мальорка». Встреча состоится на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне. Начало — в 22:00 мск. Хозяева не знают поражений в новом сезоне, а гости не чувствовали вкуса побед. Выясняем, суждено ли их сериям прерваться.

Коэффициенты букмекеров на матч «Эспаньол» — «Мальорка» 15 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Барселоны. Поставить на победу «Эспаньола» можно с коэффициентом 2.15, а шансы «Мальорки» оценили в 3.55. Ничья идёт с коэффициентом 3.25.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Барселоны за 6.50.

У Маноло Гонсалеса не должно быть претензий к своим подопечным. «Эспаньол» начал новый сезон Примеры с трёхматчевой беспроигрышной серии. На домашнем стадионе он одержал две победы — во встречах с «Атлетико» (2:1) и «Осасуной» (1:0), а вничью сыграл на выезде с «Реалом Сосьедад» (2:2). Это ли не волшебство?

А дело в том, что испанский специалист делает большие успехи, правильно распоряжаясь ресурсами. Руководство его поддерживает и помогает. После ухода Жоана Гарсии в «Барселону» на его место был подписан Марко Дмитрович. Опытный сербский голкипер сразу стал радовать своими великолепными спасениями и соответствует уровню Примеры.

Купленный летом у «Браги» Роберто Фернандес, кажется, потерял место основного нападающего. В прошлом матче вместо него сыграл другой новичок — Кике Гарсия, однако тоже не впечатлил тренера. Маноло Гонсалес ставит на компактную оборону и быстрые контратаки. Ему важно, чтобы в команде появился забивной форвард, на которого всегда можно рассчитывать. Пока за голы отвечает линия полузащиты.

У «Мальорки» всё наоборот — безвыигрышная трёхматчевая серия. Но у неё есть оправдание — топовый уровень соперников. Не выдержала максимальной нагрузки на старте сезона, уступив «Барселоне» (0:3) и «Реалу» (1:2), а с «Сельтой» была ничья со счётом 1:1. Причём во встрече с мадридцами получилось показать качественный футбол во втором тайме и даже стать ближе к голу, чем соперник.

Хагоба Аррасате просто делает свою работу и использует имеющиеся ресурсы на максимум. Часто приходится проводить эксперименты с сочетаниями игроков. На острие атак клуба из Пальма-де-Мальорки продолжает выступать нападающий Косова Ведат Мурики. Он стал автором гола в ворота «сливочных», а ассистировал ему купленный у «Барселоны» летом Пабло Торре.

Однако рассчитывать на такую же игру в предстоящей встрече будет сложно. Всё-таки соперник серьёзно концентрируется на каждом матче и не позволяет себе расслабляться. А с выездами у «Мальорки» большая проблема. За весь 2025 год она выиграла только одну гостевую встречу. Даже касаемо очных встреч преимущество у «Эспаньола» — шесть побед и одна ничья на своём поле.

Рекомендуем поставить на то, что клуб из Барселоны выиграет, за 2.15. По игре команда Маноло Гонсалеса явно превосходит соперника. Она начала сезон без поражений, одержав две убедительные домашние победы. Плюс качество состава явно лучше, чем у «Мальорки». Но не ждите обилия голов, ведь, скорее всего, победа будет скромной.

Ставка: «Эспаньол» победит «Мальорку» за 2.15.