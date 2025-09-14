ЦСКА догоняет «Краснодар», «Зенит» страдает в Калининграде: экспресс на РПЛ

Международная пауза для матчей сборных уже позади, клубный футбол благополучно вернулся. Впереди старт еврокубков, но сначала нужно закрыть программу уикенда. Сегодня, 14 сентября, следим в том числе и за чемпионатом России.

Прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА

У хозяев первый полноценный цикл под руководством Джонатана Альбы. Испанец пришёл на замену Карпину в конце февраля 2025 года и строит рискованный футбол с попыткой выходить из-под прессинга. У ЦСКА есть свежие идеи Фабио Челестини: гибкие переходы из 4-4-2 в 5-2-3, активные фланги и розыгрыш через вратаря. Это даёт москвичам контроль и скорость.

Ключ для «Ростова» — атака первого темпа. Сулейманов приносит очки, Мохеби создаёт эпизоды в штрафной. Их связка может поймать соперника на ошибке. Минус — в воротах. Надёжного голкипера, как, например, Акинфеев у ЦСКА, у ростовской команды нет. На фоне 12 пропущенных мячей за семь туров это важная деталь. У соперника же хорошая глубина состава.

Судить встречу будет Сергей Карасёв. Обычно он даёт играть и держит темп без излишних пауз, это в плюс гостям с их прессингом и быстрыми сменами ритма. В сумме картина такая. «Ростов» способен укусить в одном-двух эпизодах, однако системнее и собраннее сейчас ЦСКА. Прогноз: ЦСКА окажется сильнее и продолжит погоню за «Краснодаром» в РПЛ.

Прогноз на матч «Балтика» — «Зенит»

«Балтика» после хорошего старта идёт вверху таблицы и на своём поле показывает мощный тонус. При Андрее Талалаеве команда стала компактнее и жёстче в единоборствах. «Зенит» прибавил лишь к паузе. Разгром «Динамо» Мх (4:0) и уверенные 2:0 с «Пари НН» показывают, что петербуржцы вышли из шаткого начала.

«Балтика» опасна простыми вещами: быстрый вынос после отбора, навес в зону вратарской и игра вторым темпом. В Тольятти с «Акроном» это сработало дважды — забили Андраде и Илья Петров. В таких матчах калининградцы не стесняются работать без мяча и бережно относятся к своим моментам. Вот почему «Зениту» важно не терять концентрацию на флангах.

Решат встречу дисциплина у своей штрафной и подборы после навесов. Матч будет близкий, но по качеству моментов немного ближе к успеху, конечно, гости. Базовый прогноз — «Зенит» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча. Однако мы бы ждали голы с обеих сторон. Уж больно хороша «Балтика» на старте нового сезона. Да и домашний стадион для неё — та ещё крепость. Что-то вроде 1:1 здесь исключать нельзя.

