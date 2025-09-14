Суперматч «Ман Сити» — «МЮ» и стабильный «Ливерпуль»: экспресс на футбол

А у «Барселоны» не всё так гладко.

Лига чемпионов уже на пороге, но сначала надо разобраться с внутренними делами. Сегодня, 14 сентября, очень много интересных встреч в европейском футболе. Выбрали самые яркие вывески и собрали экспресс.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Манчестерское дерби — это всегда громкое событие для Англии. Команды настраиваются на него по-особенному. Кто бы ни был фаворитом, а результат всё равно станет непредсказуемым. В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» был плох во всём, но не проиграл ни одного из двух матчей «Манчестер Сити». Один завершился его победой 2:1, а другой – вничью 0:0.

В преддверии нового дерби оба клуба испытывают проблемы и неудачно начали новый сезон АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы после разгромной победы во встрече с «Вулверхэмптоном» (4:0) потерпели два поражения. «Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» (0:1), сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1) и победил в прошлом матче с «Бёрнли» (3:2). Правда, тут динамика в положительную сторону. Но всё равно не впечатляет.

Предлагаем поставить на победу «Ман Сити» через тотал меньше 5.5 мяча. Холанд может организовать её для своего клуба. Прошлый сезон стал единственным для него, когда не получилось забить три мяча в двух дерби. Помешала травма. До этого два сезона получалось стабильно. Отметим, что у «МЮ» и так всего один забитый своими силами мяч с игры в этом розыгрыше АПЛ, остальные — автоголы и пенальти. На фоне возможного отсутствия Куньи и Маунта дела будут хуже.

Прогноз на матч «Барселона» — «Валенсия»

«Барселона» пока не может продемонстрировать свой идеальный футбол и даже получает критику, несмотря на беспроигрышную серию. Она разгромила «Мальорку» (3:0), одержала волевую победу во встрече с «Леванте» (3:2) и сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1). Ханс-Дитер Флик последнее время недоволен своими подопечными, особенно прошлым результатом.

В каком состоянии находится клуб из Валенсии — непонятно. Пока он демонстрирует нестабильные результаты и игру. В трёх турах первенства были убедительная ничья с «Реалом Сосьедад» (1:1), поражение во встрече с «Осасуной» (0:1) и разгром «Хетафе» (3:0), который еле справляется со своими кадровыми проблемами. А ещё и последний выезд в Барселону завершился со счётом 1:7.

Предлагаем поставить на то, что каталонцы не проиграют, через обмен голами. Подопечные Флика лучше по качеству состава, по игре и не только, однако они выйдут на поле чересчур самоуверенными, а это ошибка. Да, с той самой злосчастной для «Валенсии» встречи (1:7) прошло больше полугода. Однако поверьте — обида не забыта. Хотя бы на гол наиграть у гостей получится. Не зря же тренер прививает им агрессивную игру в атаке.

Прогноз на матч «Бёрнли» — «Ливерпуль»

«Бёрнли» адаптируется к сильнейшей лиге, но календарь не позволяет расслабиться. Он проиграл «Тоттенхэму» (0:3) и «Манчестер Юнайтед» (2:3), пропустив гол с пенальти в добавленное время. Единственной отдушиной стала встреча с «Сандерлендом» (2:0), который тоже поднялся из Чемпионшипа. На очереди — чемпион АПЛ.

«Ливерпуль» новый сезон АПЛ начал с трёх побед — во встречах с «Борнмутом» (4:2), «Ньюкасл Юнайтед» (3:2) и «Арсеналом» (1:0). Да, было нервно для болельщиков, однако итоги положительные, и это главное. С «канонирами» исход решил гол Собослаи со штрафного удара, а с «сороками» победный мяч удалось забить на исходе добавленного времени.

Прогнозируем, что команда Арне Слота победит клуб из Бернли, а тотал будет больше 2.5 мяча. Пусть пока обе команды далеки от стабильности, но у чемпиона Англии футболисты способны решить исход на индивидуальном мастерстве, как это сделал Собослаи в матче с «Арсеналом». А ещё не набрал прежний темп Мохамед Салах. У хозяев таких игроков нет, да и многие до сих пор не провели ни минуты в новом сезоне АПЛ.

Экспресс на футбол 14 сентября 2025 года

Ставка 1: «Манчестер Сити» победит «Манчестер Юнайтед» + тотал меньше 5.5 мяча за 2.02.

Ставка 2: «Барселона» не проиграет «Валенсии» + обе забьют за 1.90.

Ставка 3: «Ливерпуль» победит «Бёрнли» + тотал больше 2.5 мяча за 1.85.

Общий коэффициент: 2.02 х 1.90 х 1.85 = 7.10.