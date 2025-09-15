«Урал» метит в РПЛ, а Фабрегас тащит «Комо»: экспресс на футбол

Уже на этой неделе стартует общий этап Лиги чемпионов. Однако сперва нужно закрыть программу уикенда. Сегодня, 15 сентября, проводятся матчи в Серии А и Ла Лиге, но не забываем и об отечественном футболе.

Прогноз на матч «Уфа» — «Урал»

Неуверенный футбол показывает «Уфа» в Первой лиге, и, кажется, ни о какой борьбе за выход в РПЛ с такой игрой речи быть не может. Хотя вернувшийся летом в команду хорватский полузащитник Филип Мрзляк недавно заявил, что цель подняться в элиту уже в этом сезоне присутствует. Результаты говорят об обратном — четыре поражения и всего две победы в девяти матчах.

«Урал» — совсем другое дело. Команда чётко следует плану по возвращению в РПЛ и занимает второе место после девяти туров. Единственное поражение – во встрече с «Торпедо» (0:1), что можно считать некой случайностью. Играют подопечные Мирослава Ромащенко результативно — забили 16 мячей.

Предлагаем поставить на то, что екатеринбуржцы выиграют у «Уфы» с разницей в один или два мяча. Конечно, подопечные Омари Тетрадзе хорошо выступают дома, но они не непобедимы. В последних четырёх очных матчах «Урал» добывал победы, причём и на выезде, и на своём поле. Команда и перед этой игрой выглядит гораздо увереннее.

Прогноз на матч «Комо» — «Дженоа»

«Комо» продолжает прогрессировать вместе с Сеском Фабрегасом. Испанец не только был талантливым футболистом, но и оказался перспективным тренером. Новый сезон он начал не менее убедительно, чем провёл прошлый. И пусть в минувшем матче с «Болоньей» (0:1) его команда потерпела обидное поражение, однако до этого выиграла у «Лацио» (2:0). И по-прежнему играет в непредсказуемый футбол и готова к любому сценарию.

Для «Дженоа» сезон стартовал с двух неудач. Сначала была ничья в матче с «Лечче» (0:0), а затем – поражение во встрече с «Ювентусом» (0:1). В первом случае — скучное зрелище, а во втором — отсутствие остроты в атаке. Хотя возможности удивить были. В прошлом сезоне Патрик Виейра не мог построить глубокую игру в обороне, но в текущем она стала более компактной. Вот только это привело к ухудшению результативности.

У «Комо» с его великолепной игрой на домашнем стадионе есть все шансы победить. Предлагаем поставить на этот исход через тотал меньше 3.5 мяча. Скорее всего, нас ждёт повторение результата последнего очного матча, который команда Сеска Фабрегаса выиграла со счётом 1:0.

Прогноз на матч «Эспаньол» — «Мальорка»

У Маноло Гонсалеса не должно быть претензий к своим подопечным. «Эспаньол» начал новый сезон Примеры с трёхматчевой беспроигрышной серии. На домашнем стадионе команда одержала две победы — во встречах с «Атлетико» (2:1) и «Осасуной» (1:0), а вничью сыграла на выезде с «Реалом Сосьедад» (2:2). Это ли не волшебство? А дело в том, что испанский специалист делает большие успехи, правильно распоряжаясь ресурсами.

У «Мальорки» всё наоборот — трёхматчевая безвыигрышная серия. Но есть оправдание — уровень соперников. Команда не выдержала максимальной нагрузки на старте сезона, проиграв «Барселоне» (0:3) и «Реалу» (1:2), а с «Сельтой» была ничья – 1:1. Причём во встрече с мадридцами получилось показать качественный футбол во втором тайме и даже подобраться к голу ближе, чем соперник. Однако рассчитывать на такую же игру в предстоящем матче будет сложно.

Рекомендуем поставить на то, что каталонцы выиграют, за 2.15. По игре команда Маноло Гонсалеса явно превосходит соперника. Она начала сезон без поражений, одержав две убедительные домашние победы. Плюс состав явно лучше, чем у «Мальорки». Но не ждите обилия голов, ведь, скорее всего, победа будет скромной.

Экспресс на футбол 15 сентября 2025 года

Ставка 1: «Урал» победит «Уфу» с разницей в один-два мяча за 2.15.

Общий коэффициент: 2.15 х 2.13 х 2.15 = 9.84.