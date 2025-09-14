Семак и Станкович перекроют неудачи в РПЛ. Чего ждать от матчей Кубка России

После международной паузы вернулся чемпионат РПЛ, а на следующей неделе клубы элитного дивизиона продолжат борьбу в Кубке России. Позади уже половина группового этапа. Изучаем, кто в фаворитах, а кто делает ставку на чемпионат.

Группа А

Если в РПЛ дела у «Зенита» идут так себе, то в Кубке команда Сергея Семака безупречна — девять очков в трёх матчах. Очевидно, что петербуржцы выйдут из группы, причём с первого места. Всё-таки глубина скамейки имеет значение. На победу сине-бело-голубых в квартете дают микроскопические 1.01.

А вот за второе и третье место борьба будет жаркой. После первого круга у «Ахмата», «Рубина» и «Оренбурга» ситуация патовая — по три очка. Так что у команд есть по три встречи, чтобы застолбить за собой позиции, позволяющие продолжить борьбу. Шансы казанцев и грозненцев аналитики оценивают выше. На то, что «Оренбург» займёт четвёртое место и прекратит борьбу, дают коэффициент 1.80, а вот на «Ахмат» — уже 4.00. На «Рубин» — 3.30. Так что эксперты ждут, что здесь завершит борьбу команда Владимира Слишковича. В общем, логично. Задача оренбуржцев — остаться в элите, а Кубок — это площадка для экспериментов.

Группа B

Здесь двоевластие — у «Крыльев Советов» и «Краснодара» по шесть очков. Причём самарцы победили в очной встрече. Четыре очка у «Динамо», два — у «Сочи».

Букмекеры дают 1.50 на победу краснодарцев в квартете и 4.50 — на самарцев. Шансы кризисного «Динамо» оценили в 6.80. А вот на успех «Сочи» можно сделать ставку за 30.00. Игорь Осинькин только-только возглавил команду, нужно выбираться из подвала таблицы в РПЛ. Три матча Кубка будут неплохим полигоном для отработки требований нового тренерского штаба, однако дальше сочинцам турнир не сильно нужен. Слишком плохим получился старт в чемпионате.

Группа С

Здесь вообще лидирует махачкалинское «Динамо», собравшее восемь очков. Семь у «Спартака», три — у «Пари НН», а «Ростов» проиграл все три встречи.

Фаворит — «Спартак», который может побеждать только за счёт глубины скамейки, на команду Деяна Станковича дают котировку 1.65. За 2.30 можно поставить на то, что группу выиграют махачкалинцы. У Хасанби Биджиева коротковата обойма, но запас очков велик, поэтому можно спокойно докатить второй круг группового этапа. А вот кто вылетит — «Пари НН» или «Ростов»? И те и другие плохо играют в чемпионате, поэтому Кубок явно не в приоритете. За 1.60 можно заключить пари, что Кубок покинут ростовчане, за 2.30 — на нижегородцев. Всё-таки три очка разницы на дистанции в три встречи — серьёзно. А кому Кубок нужнее — увидим во втором круге.

Группа D

Здесь очевидно не сильно напрягается «Балтика». Команда Андрея Талалаева стала настоящим открытием старта сезона в РПЛ, но в Кубке у неё по нулям. Тренер даёт практику в этих матчах тем, кто играет реже, подключает молодёжь. Получится достать соперников — хорошо, нет — сильно расстраиваться, похоже, не будут. Отставание слишком велико — пять очков даже от идущего третьим «Акрона».

Ну а первое место должны разыграть ЦСКА и «Локомотив». У армейцев на одно очко больше, поэтому они фавориты, коэффициент на первое место в группе — 1.65. На «Локомотив» дают 2.60. Но очная встреча может всё изменить. Хотя железнодорожникам ещё ехать в Калининград, откуда они еле унесли ноги в матче РПЛ.

Кто выиграет Кубок?

Разумеется, букмекеры обновляют линию и на победителя Кубка. В фаворитах — «Зенит» и «Спартак». На петербуржцев дают коэффициент 3.00, на красно-белых — 5.50. Всё-таки у этих команд самая глубокая обойма, поэтому можно проводить ротацию, не сильно теряя в качестве.

На «Краснодар» дают коэффициент 6.00, а на действующего обладателя Кубка — ЦСКА — 8.00. Интересно, как быстро встроит множество своих новичков в игру Фабио Челестини. Без поддержки резерва армейцам далеко не пройти, обойма коротковата.

На «Локомотив» предлагают поставить за 10.00, а на «Динамо» — за 11.00. И на этом круг главных претендентов заканчивается. Шансы остальных команд РПЛ в диапазоне от 30.00 до 100.00. С последней цифры стартуют вероятности побед команд из низших дивизионов. Конкретно за 100.00 можно поставить на лидера Первой лиги — воронежский «Факел». Однако пока делать далекоидущие выводы сложно. Вот после группового этапа, когда будут понятны сетки, прогнозы получат очертания. А пока всё ещё впереди!